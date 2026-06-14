我是廣告 請繼續往下閱讀

▲開幕戰邀4000人「0人到場」！咖啡店老闆獨守空城超心酸（圖／截自微博）

▲開幕戰邀4000人「0人到場」！咖啡店老闆獨守空城超心酸（圖／截自微博）

2026世界盃12日凌晨正式開踢，全球球迷都在熬夜看球，但中國杭州一間咖啡店老闆，卻體驗了人生最尷尬的「開幕夜」。這間位於杭州蕭山機場附近、主打「邊喝咖啡邊看飛機起降」的咖啡店「觀起茶咖」，今年4月才剛開始試營運。老闆姓趙，為了搶世界盃商機，提前兩週就準備好投影設備、啤酒和各種零食，火力全開等著迎接球迷。他還特別在好幾個累積人數高達4000人的顧客群組裡發訊息，邀大家凌晨3點一起看墨西哥對南非的開幕戰。群組裡不少人秒回「好啊」，老闆當下信心十足。結果比賽正式開踢，店裡卻空無一人，老闆只能一個人吹著冷氣、看著大螢幕，獨自享受這場「世界盃包場」。12日上午，老闆又發了一張店內轉播韓國對捷克的照片，畫面依舊冷冷清清，網友看了紛紛留言喊：「杭州的快去一下啦，老闆太孤單了。」不過老闆倒是看得很開，他分析開幕戰剛好卡在平日深夜，加上店的位置比較偏，大家白天還要上班，確實有心無力。雖然當天上午第二場比賽只來了2位客人，他還是很有信心，強調來店看球完全沒有低消，免費看球也歡迎大家：「今天沒人，不代表明天沒人，我會繼續等下去！」