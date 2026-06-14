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▲現年43歲的金武烈（如圖）在《鐵拳教育》中，正義形象讓人印象深刻，首集就出手教訓霸凌同學的惡霸，讓觀眾看了大呼過癮。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix近期熱播的校園動作影劇《鐵拳教育》掀起極高討論度，劇中飾演「教權保護局」督察羅華振的演員金武烈人氣也不斷攀升。然而有網友發現金武烈竟意外撞臉台語歌王羅時豐，PO出對比圖寫下：「如果臺灣要翻拍《鐵拳教育》的話……主角務必找羅時豐！」現年43歲的金武烈在《鐵拳教育》中，正義形象讓人印象深刻，首集就出手教訓霸凌同學的惡霸，讓觀眾看了大呼過癮，一登場就成為眾人矚目的焦點。不過，隨著金武烈的討論度持續升溫，網友們也發現他與台灣歌手羅時豐有些神似，表示如果臺灣要翻拍《鐵拳教育》的話，務必找羅時豐擔任主角。對此，許多網友看了紛紛搞笑留言：「難怪我剛才看覺得男主角很眼熟」、「原來不是只有我覺得很像…」、「煩欸，我才剛追這部，害我後面會出戲」、「我也一直想到羅時豐」、「越看越像」、「羅時豐拍我想看。」另外，還有人提到表志勳飾演的「教權保護局事務官」奉靳代可以找高雄市長陳其邁；秦基周飾演的「教權保護局督察」任含琳則很適合薔薔，讓眾人看了直呼：「好想看這個組合」、「台版鐵拳教育即將開拍？」、「真的很幽默。」《鐵拳教育》講述特殊部門「教權保護局」進入校園整治壞學生、對付恐龍家長的故事。劇情中雖然有許多以暴制暴的不合法場面，卻讓人看了大快人心，更被台灣網友推爆，認為內容反映出如今教師的困境，播出後立刻在網路上掀起討論，更登上Netflix排行榜第一名。