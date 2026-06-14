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科技股回檔 AI熱潮面臨考驗

市場預料按兵不動 但升息預期升溫

華許政策立場成市場最大變數

▲新任聯準會主席華許將主持上任後首次決策會議。（圖／美聯社／達志影像）

利率點陣圖與記者會受矚目

馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX正式掛牌上市，加上中東局勢前景，使得美股主要指數週五（12日）齊收高。在美股近期自高點回落、投資人擔憂升息恐衝擊股市之際，美國聯邦準備理事會（Fed）下週將召開貨幣政策會議，而新任主席華許（Kevin Warsh）首次主持決策會議，成為華爾街最關注的焦點之一。市場將從政策聲明、經濟預測及會後記者會中，尋找聯準會未來利率路徑的蛛絲馬跡。根據路透社報導，近期美國股市波動明顯加劇。標普500指數已較6月2日創下的歷史收盤高點回落逾2%，那斯達克綜合指數跌幅更接近4.5%。被視為華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）本週一度升至兩個月高點，顯示投資人對市場前景愈發謹慎。帶動今年美股大漲的科技股近期成為賣壓重心。市場擔憂人工智慧（AI）概念股在經歷一波急漲後估值過高，加上中東局勢、能源價格及通膨風險仍存在不確定性，使投資人開始重新評估風險。儘管近期出現回檔，標普500指數今年以來仍累計上漲超過8%，那斯達克指數則上漲逾11%。投資人同時也關注太空與人工智慧企業SpaceX上市後的表現。SpaceX上週五掛牌首日股價大漲19%，市值突破2兆美元，進一步點燃市場對AI相關產業的熱情，但也引發部分人士對市場過熱的疑慮。市場普遍預期聯準會本次會議將維持利率不變。不過，投資人更關注的是決策官員如何看待未來的通膨與利率走勢。近期公布的美國經濟數據顯示，5月消費者物價年增幅創下近三年來最快增速，加上就業市場持續強勁，使市場對聯準會今年稍晚再次升息的預期升高。根據利率期貨市場數據，投資人目前預估聯準會年底前進一步升息的可能性已明顯增加。分析人士指出，聯準會未來若進一步升息，將提高企業與家庭借貸成本，同時提升債券投資吸引力，進而對股市形成壓力。由美國總統川普（Donald Trump）提名出任聯準會主席的華許，外界對其貨幣政策立場仍在觀察階段。State Street全球總體策略師羅（Marvin Loh）表示：「理解這屆聯準會新領導團隊的反應機制（reaction function）將是關鍵。如果聯準會維持利率不變，但釋出偏鷹派訊號，我認為這可能會讓市場感到意外。」Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德（Jim Baird）則指出，新任聯準會主席首次主持會議往往備受市場放大檢視，任何措辭都可能引發資產價格劇烈波動。他表示：「市場正在逐字分析聯準會傳達的訊息，新主席是否能成功向市場溝通政策方向，將是一大考驗。」除了政策聲明外，聯準會本次也將同步公布最新經濟預測與利率展望，包括對通膨、經濟成長及未來利率路徑的看法。退休與財富管理機構Empower首席投資策略師諾頓（Marta Norton）認為，市場最關心的不只是聯準會是否維持利率不變，更重要的是官方如何描述當前通膨情勢，以及未來政策方向。此外，投資人也希望藉此了解華許的政策目標，以及他是否計畫重新塑造聯準會的運作方式。華許過去曾主張縮減聯準會高達6.7兆美元的資產負債表。市場認為，若未來加快縮表速度，可能對金融市場流動性帶來影響。投資界也關注華許是否調整聯準會的政策溝通方式。若未來聯準會減少前瞻指引、更加依賴即時經濟數據制定政策，市場波動性可能進一步提高。宏利投資管理（Manulife Investment Management）已開發市場固定收益主管吉文（Jeff Given）指出，若聯準會未明確透露政策方向，未來每一項經濟數據都可能成為市場關注焦點，進而加劇金融市場震盪。在通膨壓力未退、升息預期升溫及科技股回檔的背景下，華許上任後的首場利率決策會議，勢將成為左右全球金融市場短期走勢的重要關鍵。