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2026世界盃小組賽B組迎來首輪激戰，世界排名第19的強權瑞士隊，原被視為本組出線的頭號熱門，沒想到在面對世界排名僅57位的卡達時，竟慘遭踢鐵板。卡達靠著胡希（Boualem Khoukhi）在終場前第94分鐘的關鍵絕平頭槌，以1：1頑強逼平瑞士，成功奪下卡達男足在世界盃會內賽史上的首個積分，現場爆出驚人冷門。此役在聖塔克拉拉的李維斯體育場（Levi's Stadium）舉行。上半場第17分鐘，瑞士隊發動攻勢，弗羅伊勒（Remo Freuler）在禁區內製造犯規博得點球機會，由效力法甲雷恩的鋒線大將恩博洛（Breel Embolo）穩穩罰進，協助瑞士以1：0領先。儘管隨後瑞士隊發動猛烈攻勢，包含扎卡（Granit Xhaka）的多次遠射與禁區內搶點，始終無法將比分擴大，甚至在第45分鐘曾出現門前空門推射被卡達後衛驚險救下的驚險鏡頭。下半場瑞士隊攻勢不斷，但面對卡達門將阿布納達（Mahmoud Abunada）的高效防守以及後防線的死守，瑞士始終找不到鎖定勝局的第二顆進球。眼看比賽進入傷停補時階段，全場受壓制的卡達隊並未放棄。比賽第94分鐘，卡達隊發動最後一波攻勢，胡希在門前力壓瑞士防守球員，精準頂進關鍵頭槌，皮球應聲入網，將比分硬生生扳平為1：1。隨著主審吹響終場哨音，卡達全隊陷入狂喜，成功從強敵手中偷走寶貴的一分。隨著卡達與瑞士戰平，加上前一日加拿大與波赫（Bosnia and Herzegovina）同樣以1：1握手言和，目前B組四支隊伍在小組賽首輪後皆積1分，晉級門票爭奪進入白熱化。對於卡達而言，這場平局無疑是歷史性的里程碑。身為2022年世界盃東道主，卡達當時在小組賽三戰全敗，從未嘗過得分滋味。如今在北中米世界盃的首戰便成功逼平強權，證明了其足球實力的成長。接下來，瑞士將前往洛杉磯對陣波赫，而卡達則將前往溫哥華挑戰加拿大，B組各隊的晉級之路仍充滿無限懸念。