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在轉播台目睹這一切的英格蘭傳奇名宿內維爾（Gary Neville），毫不留情地對FIFA開砲。「我們在場的所有人都認為那是一次越位，每個在電視機前的觀眾也這麼認為。FIFA作為主辦轉播單位，他們手裡明明有半自動越位的畫面可以展示給我們看。這中間存在著巨大的問題，因為在他們拿出證據證明我錯了之前，在我眼裡那絕對是越位。」
在體育賽事的判決中，最容易滋生陰謀論的就是「延遲與隱瞞」，FIFA官方拒絕公布畫面，不僅引發外界猜疑，更給外界一種FIFA似乎在「掩蓋什麼」的強烈印象。內維爾隨後更加重語氣痛批：「這簡直就像獨裁國家！他們在內部掌握這些證據，卻拒絕展示給正在參賽國家的球迷看，這真的荒謬至極。證明給我們看那不是越位啊！立刻把畫面播出來，為什麼不敢透明化？」
令人不解的是，我們在本屆世界盃的其他賽事中，已經多次見識到這套3D動畫的高效運作，而且不僅限於推翻判決時才使用。就在昨日加拿大對陣波赫的比賽中，加拿大前鋒奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）在越位後遭到波赫門將瓦西利（Nikola Vasilj）撞翻。即便影像輔助裁判（VAR）並未實質介入，FIFA依然迅速提供了半自動越位動畫。
根據FIFA的系統設定，當球員越位超過10公分時，系統會自動發送語音警報給助理裁判，這使得明顯的越位判決能極速完成。這次瑞士的爭議球顯然非常極限，差距可能在10公分以內。但問題在於，半自動越位技術並非完美無缺，它可能會受到球員站位過於密集、甚至是球場上的紙片碎屑干擾。
在各國職業聯賽中，當這種高科技半自動系統當機或失效時，VAR裁判可以退一步，採用傳統的「人工畫線」來進行判定，讓球迷得到他們應得的證據。然而，針對這次攸關瑞士與卡達戰局的關鍵12碼罰球，FIFA至今對BBC Sport等媒體的澄清要求已讀不回，不僅沒有3D動畫，連傳統的畫線圖也一併神隱，這無疑是對本屆世界盃公信力的一記重擊。
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