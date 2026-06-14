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2026年世界盃足球賽小組賽戰火持續延燒，歐洲球隊在本次賽事目前還未開張，出戰的3支球隊均還未拿下勝利。在B組的最新賽況中，亞洲冠軍卡達隊在不被看好的情況下，於傷停補時第94分鐘憑藉胡希（Boualem Khoukhi）的絕平頭槌，以1：1逼平世界排名第19的瑞士隊，不僅收下卡達隊史世界盃會內賽首個積分，目前B組戰局混亂，加拿大、波赫（波士尼亞與赫塞哥維納）、卡達及瑞士4支球隊的積分都是1分。本場比賽，瑞士隊展現了絕對的戰術主導權。全場控球率高達68%，狂轟26次射門，射正數更是對手的近兩倍，預期進球數高達3.24。然而，面對全場身價僅為己方1/13的卡達，瑞士隊僅靠著第14分鐘恩博洛（Breel Embolo）的一記爭議點球取得領先，隨後便陷入「進球荒」。主力鋒霸恩博洛在第77分鐘錯失單刀良機，成為比賽的分水嶺。瑞士隊多次揮霍射門機會，最終在補時第4分鐘遭到卡達突襲得手。當比分被追平時，瑞士隊球員與教練團神情顯得震驚與錯愕。刷新自1996年以來單場射門紀錄，卻未能轉化為進球。本屆世界盃開打至今，歐洲球隊的開局表現令人大跌眼鏡。目前已出賽的3支歐洲勁旅——捷克（遭韓國逆轉）、波赫（遭加拿大追平）以及瑞士（遭卡達逼平），戰績慘澹僅獲1敗2和，且全數是在率先進球的情況下遭到對手反撲。和往年相比歐洲球隊最近兩屆優勢不再明顯，反而亞洲球隊在對陣歐洲球隊時展現出極強的韌性，近兩屆世界盃中已取得6勝2平4負的意外優勢，足壇勢力版圖似乎正在悄悄改變。隨著卡達與瑞士戰平，加上前一日加拿大與波赫同樣踢出1：1的和局，B組第一輪戰罷，四支隊伍竟然全數以1分積分並列排位。這種小組賽各隊積分完全相同的情況極為罕見，直接宣告B組已成為名副其實的「死亡之組」。卡達隊此役創造歷史，一掃2022年世界盃三戰全敗的陰霾，收穫隊史第一分。對於本屆賽事，不僅東道主加拿大對晉級充滿信心，現在連卡達這支亞洲冠軍也展現出自己絕非「軟柿子」的競爭力。