梅雨還沒停！今（14）日受到滯留鋒面南移和西南季風影響，迎風面西南部預計將有劇烈雨勢出現，根據氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日至下週二（16日）滯留鋒往南移動，西南部與其他地區將有劇烈天氣發生；下週三（17日）滯留鋒再北移，迎風面午後對流仍旺盛，直到下週四（18日）才開始減弱。而端午連假（19日至21日）天氣將轉晴，亦有熱帶擾動發展跡象，需持續留意。
滯留鋒+西南氣流！強對流威脅半個台灣「梅雨下到周三」
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日至下週二（14至16日）滯留鋒略往南移，挾不穩定的「西南季風」，迎風面西南部有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅，其他地區亦有發生的機率，應注意。今日各地區氣溫如下：北部22至31度、中部23至32度、南部23至32度、東部23至34度。
吳德榮指出，下週三、四（17、18日）滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，週三仍在「西南季風」範圄内，迎風面易降雨、午後對流旺盛。週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。
端午連假轉晴好熱！熱帶擾動醞釀中
針對端午連假天氣，吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，下週五至下下週二（19至23日）太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。
進一步觀察發現，吳德榮提醒，下週五（19日）端午節起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，各國模式模擬的動向雖不一致，大多無侵臺機率，但有不確定性，應續觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日至下週二（14至16日）滯留鋒略往南移，挾不穩定的「西南季風」，迎風面西南部有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的威脅，其他地區亦有發生的機率，應注意。今日各地區氣溫如下：北部22至31度、中部23至32度、南部23至32度、東部23至34度。
吳德榮指出，下週三、四（17、18日）滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，週三仍在「西南季風」範圄内，迎風面易降雨、午後對流旺盛。週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。
針對端午連假天氣，吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，下週五至下下週二（19至23日）太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。
進一步觀察發現，吳德榮提醒，下週五（19日）端午節起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，各國模式模擬的動向雖不一致，大多無侵臺機率，但有不確定性，應續觀察。