我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃足球賽正如火如荼展開，巴西國家隊今（14）日於大都會人壽體育場迎來小組賽首戰。雖然陣中頭號球星內馬爾（Neymar）因傷缺陣，但場邊卻星光熠熠。NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）不僅現身觀眾席，還與內馬爾相見歡。更引人矚目的是，布雷迪帶著13歲的愛女薇薇安（Vivian）同框看球，兩人身穿相襯的巴西藍色球衣，展現了無比溫馨的父女情深。在這場萬眾矚目的賽事中，轉播鏡頭捕捉到了溫馨的一幕：布雷迪與愛女薇薇安坐在觀眾席上，兩人不僅穿著一樣的巴西國家隊藍色球衣，還在場邊展示了一段可愛且默契十足的「專屬父女握手」，溫馨的互動瞬間融化了無數球迷的心。而在比賽期間，布雷迪也被拍到與因傷作壁上觀的巴西巨星內馬爾熱絡交談，兩位體壇巨星的跨界同框成為了場外的最大亮點。事實上，布雷迪與足球的淵源頗深。他不僅在2023年8月入股了英格蘭冠軍聯賽球隊伯明罕城（Birmingham City），還經常親臨聖安德魯斯球場為自家球隊助威，甚至參與了亞馬遜Prime關於他收購球隊的紀錄片。布雷迪與本屆世界盃的緣分不僅止於看球。在去年12月舉行的世足賽抽籤儀式上，布雷迪與MLB巨星賈吉（Aaron Judge）、NBA傳奇歐尼爾（Shaquille O'Neal）、NHL傳奇球星格雷茨基（Wayne Gretzky）以及前英格蘭名將費迪南德（Rio Ferdinand）等人共同擔任抽籤嘉賓，將北美體育圈與足球完美連結。有趣的是，當時正是布雷迪親手抽出了「巴西隊」，決定了這支南美勁旅的分組命運。這個巧合在網路上引發了熱烈討論與調侃，因為布雷迪的前妻、超級名模吉賽兒·邦臣（Gisele Bundchen）正是巴西人。兩人曾有過13年的婚姻，並育有16歲的兒子班傑明（Benjamin）與13歲的薇薇安，直到2022年10月才宣布離婚。在現身世足賽場的前一天，布雷迪才剛在紐約布朗克斯（Bronx）為他的大兒子傑克（Jack）慶祝高中畢業。18歲的傑克是布雷迪與前女友布麗姬·穆娜（Bridget Moynahan）所生，畢業典禮當天，布雷迪全家人都齊聚一堂為他喝采。儘管兩個兒子這次並未現身大都會人壽體育場，但布雷迪與薇薇安這趟溫馨的「父女世界盃之旅」，以及他與內馬爾的巨星聯動，已經為本屆世足賽增添了滿滿的話題與星光。