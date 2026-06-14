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美國總統川普（Donald Trump）13日宣稱，美國與伊朗的終戰協議預定於14日簽署，並強調一旦協議完成，遭戰事波及而長期受限的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將立即全面恢復通航。令人注意的是，14日也是雙子座的川普80歲大壽。綜合法新社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，川普13日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美伊協議已排定於14日簽署，「協議一旦簽署完成，荷姆茲海峽將立即向所有人開放」。他並宣稱，伊朗已不再尋求發展核武，也不會透過購買、自行研發或其他方式取得核武能力。川普進一步表示，待局勢穩定後，美方將處理伊朗境內的高濃縮鈾庫存。他以「核塵埃」（Nuclear Dust）形容伊朗的濃縮鈾資產，稱這些物質深埋於山區設施之中，美國未來將透過稀釋與銷毀方式予以處理，無論是在伊朗境內或運往美國進行處置。川普並強調，若協議順利推進，美國未來希望與伊朗及整個中東地區建立更廣泛的合作關係，並稱希望這整個過程將快速、輕鬆且順利進展。否則「我們還有最終的替代方案，但願永遠不會再用到這項方案」。外界普遍解讀「最終替代方案」為軍事選項。不過伊朗通訊社（IRNA）13日報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）表示，目前尚無法確定備忘錄的實際簽署日期，但可以確認的是，「不會是明天（14日）」。他指出，未來數日內達成協議的可能性仍存在，但由於談判另一方仍有猶豫，因此伊朗對於相關進展必須保持審慎態度，呼籲外界勿揣測。根據美國官員透露，目前雙方磋商的是一份諒解備忘錄（MOU）。若文件正式簽署，將啟動為期60天的技術性談判階段，進一步討論協議細節與執行方式。知情人士指出，備忘錄將要求伊朗接受數項核心條件，包括拆除核計畫相關設施、重新開放荷姆茲海峽航運，以及由美方負責處理伊朗現有高濃縮鈾等核材料。不過，如何執行這些安排，仍需後續技術談判進一步協商。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸咽喉之一，約占全球海運石油運輸量的五分之一。自美伊衝突升高以來，伊朗多次限制海峽航行，導致國際油價劇烈波動。若雙方最終達成協議並恢復正常通航，預料將有助於緩解全球能源市場緊張情勢。