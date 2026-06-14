我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫穿著正裝出席海峽兩岸論壇。（圖／微博＠張凌赫工作室official）

第18屆海峽論壇大會昨（13）日在中國廈門舉行，陸劇男神張凌赫受邀亮相，帶來6分鐘演說，不只用「大家好」的台語跟台灣粉絲打招呼，更呼籲台灣人多到中國走一走、看一看，積極配合中國統戰、大外宣，看得出來張凌赫對於祖國的情感相當強烈，《NOWNEWS今日新聞》也整理張凌赫的6分鐘講稿，帶大家一次看。張凌赫因古裝劇《逐玉》造型太帥，在亞洲地區大爆紅，國民黨立委鄭麗文更公開邀請張凌赫來台，與台灣粉絲碰面。昨晚在海峽論壇大會的演講上，張凌赫就公開回應此事：「非常感謝你們。我也非常期待未來兩岸在影視、音樂、文化領域有更多、更深、更廣的交流合作，希望兩岸青年能有更多交流、交往、交融的機會」。張凌赫也分享自己參與拍攝紀錄片《凌探未來》的心境，表示自己深入前線了解工程人員的辛苦還有科技的發達，希望台灣人也可以過去看看：「我真誠期待更多台灣同胞可以跨越海峽來大陸走一走、看一看，親身感受這片土地的生機與活力，收穫感悟與成長。像我一樣，跟隨時代的發展，從聽說到看見，從旁觀到參與，從轉變到蛻變。」張凌赫更表示自己主演的電視劇《愛你》去年播出，劇組裡有很多來自台灣的夥伴：「我發現大家對於中華傳統文化、對中醫的理解和認同是高度一致的。」接著今年《逐玉》上線在台灣也爆紅，讓他深刻體會到：「兩岸創作者本就擁有相同的審美和共同的文化語境，堅信兩岸同根同源、血脈相連，有著割不斷的文化根脈。」總的來說，張凌赫認為比起自己來台灣，他更歡迎台灣人到中國旅遊、工作、念書，期待兩岸有更進一步的交流。而他如此「愛國」的發言，讓不少台灣粉絲瞬間清醒，直呼：「脫粉了」、「果然會淪為統戰工具」、「到底台灣人是誰想跟中國同根同源啊！各自安好就好欸，中國真的太三不五時就肖想台灣」、「謝謝，喜歡你之前，我們是台灣人，你是中國人」。各位來賓、各位鄉親，搭ㄍㄟˉ厚（大家好的台語）！我是演員張凌赫，很高興可以來到第18屆海峽論壇大會。今天我想和大家分享一個我生命中很重要的字——「跨」。是跨行、跨界，也是跨步、跨越。說到跨行，我大學的專業是電氣工程及其自動化。按照原本的人生軌跡，我現在應該是一名電力行業的從業者，畫圖紙、算數據、調試設備……但我想突破不一樣的自我，於是選擇了跨行，成為了一名演員。但這一步其實邁得並不輕鬆。我始終相信，人生最動人的轉變，永遠始於鼓起勇氣跨出的第一步。因為在前行的過程當中，找到自己的熱愛也同樣重要。這一步跨出之後，我在演員這條路上其實收穫了很多意想不到的精彩體驗。就在上個月，我參與拍攝的公益紀錄片《凌探未来》開播了。如果說跨行做演員是我人生的一次轉變，那這次跨界就是我思想上的一次蛻變。我深入一線，探索中國低碳轉型的科技創新與實踐成果，見證工程技術人員的智慧與堅守，這一切給予我非常大的震撼。跟著攝製組，我回到老家江蘇，走訪了海上風電廠、抽水蓄能電站、「太湖之光」超算中心、光伏陣列以及「超級充電寶」地下廠房等項目現場，跟著工程師爬升壓站、檢測排障…只有身臨其境，我才真正感受到什麼是大國工程的重量，真切觸摸到中國生態轉型的溫度，更加看到了祖國蓬勃向上的光明未來。而這些也正是我想和台灣青年朋友們分享的：深入基層才能發現美好，紮根一線才能讀懂祖國。我真誠期待更多台灣同胞可以跨越海峽來大陸走一走、看一看，親身感受這片土地的生機與活力，收穫感悟與成長。像我一樣，跟隨時代的發展，從聽說到看見，從旁觀到參與，從轉變到蛻變。海峽的距離，擋不住同胞走親走近的交流步伐。今天，越來越多的台灣青年已經跨海而來，求學、創業、生活，與大陸青年並肩奮進：在廈門的海邊聽演唱會，在潮汕的街頭品嚐美食；有人在貴州山區參與鄉村振興，有人在三亞、大理做文旅；還有的人在大灣區推廣牛樟種植，在南京做雲錦非遺傳承；更多的台灣青年投身於 AI、機器人、生物製藥等賽道，紛紛搭上大陸人工智能高速發展的列車。去年電視劇《愛你》播出，我在劇中飾演一名中醫。劇組裡有很多來自台灣的夥伴，我發現大家對於中華傳統文化、對中醫的理解和認同是高度一致的。今年我主演的《逐玉》也和大家見面了，幕後主創們在劇中融入了大量關於中華傳統文化、中式美學以及家國情懷的表達，收穫了很多來自台灣觀眾的喜愛與共鳴。這兩段經歷讓我真切地體會到：兩岸創作者本就擁有相同的審美和共同的文化語境，堅信兩岸同根同源、血脈相連，有著割不斷的文化根脈。文化的力量總能跨越山海，連接起兩岸同胞的心。最近我收到很多島內朋友的邀請，非常感謝你們。我也非常期待未來兩岸在影視、音樂、文化領域有更多、更深、更廣的交流合作，希望兩岸青年能有更多交流、交往、交融的機會。我們都正值青春，踏實前行，攜手創新，才能不負韶華，贏得未來。一百年前，李大釗先生曾說：「青年之文明，奮鬥之文明也。」直到今天，這句話依然滾燙。我是張凌赫，讓我們勇敢跨越自我，成就更好人生；並肩跨越海峽，凝聚青春力量；同心跨越未來，為中華民族偉大復興、為人類和平與發展而不懈奮鬥！謝謝大家！