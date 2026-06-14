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紐約尼克隊日前在NBA總冠軍賽G4上演不可思議的29分大逆轉，以107：106擊敗聖安東尼奧馬刺隊，距離隊史自1973年以來首座總冠軍金盃僅一步之遙。然而，這場歷史性的勝利背後卻發生嚴重暴力事件，一名17歲的尼克隊少年球迷在球場外遭到圍毆，導致他當場癲癇發作並陷入昏迷，所幸送醫後已無大礙，但他的母親嚇到直呼：未來不希望他再前往球場看球。根據《紐約郵報》報導，這起因一句「馬刺7場奪冠」引爆的衝突暴力事件發生在10日晚間11時45分左右，地點位於麥迪遜花園廣場（MSG）附近西35街。據警方及多方報導指出，當時現場聚集了大批慶祝球隊勝利的球迷。一名身穿馬刺隊配色的男子在人群中大喊：「馬刺現在領先！我們會贏！馬刺7場奪冠（Spurs in 7）。」此話一出，引發周遭尼克球迷不滿，雙方爆發口角衝突。據悉，這名17歲受害少年當時雖與該群尼克球迷在一起，但並非挑釁者。爭執迅速升級為肢體衝突，少年在混亂中遭人猛力拳打腳踢，甚至被歹徒舉起重摔在地，導致他當場癲癇發作並陷入昏迷。受害少年的母親詩歐瑪拉（Shiomara Arce）接受媒體訪問時表示，兒子目前已脫離昏迷狀態，在貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）接受治療，情況雖然危急但已轉趨穩定。她心痛地表示，醫師已準備將兒子移出加護病房並移除呼吸器。談及兒子的遭遇，詩歐瑪拉痛心疾首地呼籲：「我不想讓他再靠近麥迪遜花園廣場了，他以後可以在電視上看球。」紐約警方通緝涉案暴徒這起驚人的暴力過程甚至被目擊者利用直播軟體拍下，畫面中可見衝突發生在餐車附近，四周人群喧嘩。紐約警方目前正積極根據影像追緝涉案的「群體攻擊者」，目前尚無人被捕。 由於尼克隊本次季後賽表現亮眼，相關慶祝活動頻傳暴力事件。除了這起重傷案，先前也曾發生馬刺隊球迷走在路上遭人圍毆、強行剝奪球衣的誇張行徑。在追求籃球夢想與勝利的同時，球迷安全已成為紐約市府急需重視的治安隱憂。