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根據尼爾森（Nielsen）的初步數據顯示，透過NBC環球集團旗下的Telemundo、Peacock等串流與電視平台，這場開幕戰吸引了高達1,210萬名觀眾收看。這不僅創下了美國西語轉播史上世界盃賽事的最高收視紀錄，更是史上最多人串流觀看的墨西哥賽事；同時，這也是在非美國隊參與的小組賽中，不分語言收視率最高的一場比賽。
在英語轉播方面，Fox電視網同樣迎來了驚人的大豐收。透過Fox、Fox One與Tubi等平台的聯播，開幕戰交出了630萬人收看的漂亮成績單。這項數據不僅刷新了美國英語轉播史上男子世界盃開幕戰的最高收視紀錄，也成為英語頻道中，非美國男足出賽的小組賽最高收視標竿。
開幕戰的熱潮只是個起點，地主美國國家男子足球隊（USMNT）在週六於洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）迎戰巴拉圭的比賽，進一步將這股收視狂熱推向顛峰。該場賽事在英語與西語轉播中，分別吸引了高達1,600萬與900萬名觀眾，雙雙打破了美國隊在世界盃歷史上的最高轉播收視紀錄。
這項四年一度的體育盛事持續牽動全球神經。稍早的賽事中，卡達與瑞士在比賽尾聲以1：1握手言和；而奪冠熱門巴西與摩洛哥的對決正在激戰當中，而海地將對陣蘇格蘭，至於澳洲則準備與土耳其展開激烈的正面交鋒。
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