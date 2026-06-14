2026年世界盃足球賽才剛揭開序幕，就徹底顛覆了外界對美國足球市場的刻板印象。根據最新收視數據顯示，由墨西哥對決南非的世界盃開幕戰，竟吸引高達1210萬名美國觀眾收看，不僅刷新美國史上世界盃開幕戰收視紀錄，也創下西語轉播平台歷來最佳成績。這項驚人數字再度證明，隨著2026年世界盃首度由美、加、墨聯合主辦，足球在美國的影響力正快速攀升，「美國人不愛足球」的刻板印象，恐怕已經成為過去式。

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西語與英語轉播雙雙發威！　墨西哥吸票能力驚人

根據尼爾森（Nielsen）的初步數據顯示，透過NBC環球集團旗下的Telemundo、Peacock等串流與電視平台，這場開幕戰吸引了高達1,210萬名觀眾收看。這不僅創下了美國西語轉播史上世界盃賽事的最高收視紀錄，更是史上最多人串流觀看的墨西哥賽事；同時，這也是在非美國隊參與的小組賽中，不分語言收視率最高的一場比賽。

在英語轉播方面，Fox電視網同樣迎來了驚人的大豐收。透過Fox、Fox One與Tubi等平台的聯播，開幕戰交出了630萬人收看的漂亮成績單。這項數據不僅刷新了美國英語轉播史上男子世界盃開幕戰的最高收視紀錄，也成為英語頻道中，非美國男足出賽的小組賽最高收視標竿。

▲除了開幕戰開出紅盤，地主美國國家男子足球隊（USMNT）在對陣巴拉圭的賽事中，更是吸引了高達1,600萬名英語觀眾收看，徹底點燃了北美的足球狂熱。（圖／美聯社／達志影像）
▲除了開幕戰開出紅盤，地主美國國家男子足球隊（USMNT）在對陣巴拉圭的賽事中，更是吸引了高達1,600萬名英語觀眾收看，徹底點燃了北美的足球狂熱。（圖／美聯社／達志影像）
地主美國隊接力狂飆　週末列強賽事持續延燒

開幕戰的熱潮只是個起點，地主美國國家男子足球隊（USMNT）在週六於洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）迎戰巴拉圭的比賽，進一步將這股收視狂熱推向顛峰。該場賽事在英語與西語轉播中，分別吸引了高達1,600萬與900萬名觀眾，雙雙打破了美國隊在世界盃歷史上的最高轉播收視紀錄。

這項四年一度的體育盛事持續牽動全球神經。稍早的賽事中，卡達與瑞士在比賽尾聲以1：1握手言和；而奪冠熱門巴西與摩洛哥的對決正在激戰當中，而海地將對陣蘇格蘭，至於澳洲則準備與土耳其展開激烈的正面交鋒。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...