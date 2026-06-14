梅雨第3波來了！受到滯留鋒面與西南風增強影響，全台預計將再度出現劇烈雨勢，根據氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，梅雨季第3波將於今（14）日起展開，尤其又以中、南部地區雨勢較猛，並持續到下周二（16日）連下4天，等到鋒面遠離，降雨將由北而南逐漸趨緩，有望終結今年梅雨季，並預估在下周四由太平洋高氣壓接手，端午連假天氣也將轉為夏季型態。
梅雨季第3波今天展開！下到周二鋒面遠離：端午連假轉夏季型態
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，短暫降雨空檔即將結束，今天（14日）、下周一（15日）梅雨季第三輪較明顯降雨即將展開，受鋒面接近及西南風增強影響，各地天氣再度轉趨不穩定，尤其中、南部地區雨勢較為明顯，若雷雨帶發展特別旺盛，局部地區需留意短時強降雨發生。
台灣颱風論壇提到，下周二（16日）起鋒面逐漸遠離，西南風也逐步減弱，降雨將由北而南逐漸趨緩。等到這輪降雨結束後，下周四（18日）起太平洋高氣壓將逐漸接手，轉為典型夏季型天氣。若無太大意外，今年梅雨季有望正式畫下句點。
鋒面徘迴+西南風增強！今全台有雨「中南部雨最猛」
中央氣象署亦表示，今（14）日清晨中南部、澎湖將有歇陣雨，白天至下周一（15日）北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，須慎防午後局部大雨；澎金馬、中南部有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨；花東亦有局部陣雨。
由於西南風增強，中部以北、東南恆春、蘭嶼綠島、澎湖馬祖亦有8-9級強陣風，活動注意安全；台東局部地區有焚風發生的機率，局部高溫可達36℃以上，防範農損、熱傷害。氣象署預估，本波鋒面將影響至下周一（15日），下周二（16日）起鋒面北抬遠離，降雨將逐漸趨緩，白天轉悶熱。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，短暫降雨空檔即將結束，今天（14日）、下周一（15日）梅雨季第三輪較明顯降雨即將展開，受鋒面接近及西南風增強影響，各地天氣再度轉趨不穩定，尤其中、南部地區雨勢較為明顯，若雷雨帶發展特別旺盛，局部地區需留意短時強降雨發生。
台灣颱風論壇提到，下周二（16日）起鋒面逐漸遠離，西南風也逐步減弱，降雨將由北而南逐漸趨緩。等到這輪降雨結束後，下周四（18日）起太平洋高氣壓將逐漸接手，轉為典型夏季型天氣。若無太大意外，今年梅雨季有望正式畫下句點。
中央氣象署亦表示，今（14）日清晨中南部、澎湖將有歇陣雨，白天至下周一（15日）北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，須慎防午後局部大雨；澎金馬、中南部有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨；花東亦有局部陣雨。
由於西南風增強，中部以北、東南恆春、蘭嶼綠島、澎湖馬祖亦有8-9級強陣風，活動注意安全；台東局部地區有焚風發生的機率，局部高溫可達36℃以上，防範農損、熱傷害。氣象署預估，本波鋒面將影響至下周一（15日），下周二（16日）起鋒面北抬遠離，降雨將逐漸趨緩，白天轉悶熱。