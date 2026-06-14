美國總統川普（Donald Trump）13日宣稱，美國與伊朗的終戰協議將於14日簽署，但伊朗方面持續否認相關說法。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）14日進一步發表聲明，強調雙方尚未完成協議內容，不可能於當天簽署文件，並批評川普異常執著於簽署日期，質疑其意圖將協議作為個人政治宣傳工具。
革命衛隊透過Telegram發布聲明，將川普宣布14日簽署協議的說法形容為「對伊朗談判代表團的一場考驗」。聲明表示，伊朗談判代表早已明確說明，相關諒解備忘錄（MOU）尚未定案，因此「週日簽署協議絕對不會發生」。
革命衛隊指出，儘管伊朗談判團隊已公開表明協議仍有許多細節尚待敲定，但川普仍不斷強調14日將完成簽署，此舉令人質疑其真正動機。
聲明進一步提到，部分觀察人士認為，川普堅持選在14日簽署協議，可能與其個人因素有關。由於6月14日正值川普80歲生日，因此外界推測，川普希望藉由重大外交成果為生日增添政治光環。
革命衛隊表示：「一些觀察家認為，他之所以堅持這個日期，可能是希望賦予其象徵意義，並將其塑造成一場個人宣傳活動。」
此前，川普曾在自家社群平台Truth Social發文宣稱，美伊終戰協議已排定於14日簽署，並表示協議完成後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將立即全面恢復通航。他同時強調，伊朗未來不會擁有核武，美方也將處理伊朗現有的高濃縮鈾庫存。
然而，伊朗官方接連出面否認。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）13日便表示，目前尚無法確定協議的正式簽署日期，但可以確認的是「不會是明天」。
有分析指出，革命衛隊此次公開發聲，顯示伊朗國內強硬派對美伊談判仍保持高度警戒，也反映雙方在核計畫處置、制裁解除以及荷姆茲海峽通航等關鍵議題上，仍存在不少分歧。儘管華府與德黑蘭均表示接近達成協議，但從雙方近期互相矛盾的表態來看，談判距離最終拍板恐怕仍有一段距離。
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革命衛隊指出，儘管伊朗談判團隊已公開表明協議仍有許多細節尚待敲定，但川普仍不斷強調14日將完成簽署，此舉令人質疑其真正動機。
聲明進一步提到，部分觀察人士認為，川普堅持選在14日簽署協議，可能與其個人因素有關。由於6月14日正值川普80歲生日，因此外界推測，川普希望藉由重大外交成果為生日增添政治光環。
革命衛隊表示：「一些觀察家認為，他之所以堅持這個日期，可能是希望賦予其象徵意義，並將其塑造成一場個人宣傳活動。」
此前，川普曾在自家社群平台Truth Social發文宣稱，美伊終戰協議已排定於14日簽署，並表示協議完成後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將立即全面恢復通航。他同時強調，伊朗未來不會擁有核武，美方也將處理伊朗現有的高濃縮鈾庫存。
然而，伊朗官方接連出面否認。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）13日便表示，目前尚無法確定協議的正式簽署日期，但可以確認的是「不會是明天」。
有分析指出，革命衛隊此次公開發聲，顯示伊朗國內強硬派對美伊談判仍保持高度警戒，也反映雙方在核計畫處置、制裁解除以及荷姆茲海峽通航等關鍵議題上，仍存在不少分歧。儘管華府與德黑蘭均表示接近達成協議，但從雙方近期互相矛盾的表態來看，談判距離最終拍板恐怕仍有一段距離。
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