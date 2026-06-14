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▲金友莊說自己下錯單真的差點違約交割。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）

女星金友莊是已故藝人高凌風的前妻，手上有閒錢的她平時也樂於投資股票，但金友莊分享自己的慘痛經歷，她曾用手機APP下單，結果不小心將5張買成40張，差點違約交割。對此，股市達人林睿閎分享2種解方，表示金友莊如果是一早就下單的話，盤後還可以賣掉，當作當沖；第2種方式則是請券商幫忙代墊。金友莊5年前在節目《小明星大跟班》上分享自己的投資故事，她說自己股齡大約1年，算是股票新手，有次早上送完女兒上課後，金友莊看到她關注中的股票下跌，於是就用手機APP下單買入，結果股價不停往下滑，金友莊又接連按了好幾次交易，但卻沒注意到數字問題，原本只要買5張股票，最後竟意外交易成40張。金友莊說自己當下發現後超緊張，直接開車去證券行找辦法，一路上還邊想可以跟誰借錢，因為她手裡的現金根本沒這麼多，好在後來有個大老闆友人幫她代墊，這才讓金友莊逃離違約交割的處境。對此，節目來賓、股市達人林睿閎也分享遇到此狀況的兩種解方，他告訴金友莊「其實你盤後是可以賣的」，他說金友莊如果是在一早下單買40張，那下午2、3點過後的盤後交易時間，其實可以把多買的張數賣出，當作是當沖，這樣後天一早就不會被扣錢。第2種方法則是請券商代墊，但林睿閎說這種方式他比較不建議，操作上比較複雜。金友莊過去是總統行政專機的空服員，嫁給高凌風後，以「大嫂團」的身分上了不少綜藝節目，但兩人在2012年就因吵架離婚。金友莊曾分享離婚原因，其實也跟錢有關，她說自己偏好買房地產這種長期投資，但高凌風跟她觀念不同，選擇聽信中國友人的建議去投資，最後被騙了600萬人民幣（約2800萬新台幣），讓她心灰意冷，才選擇離婚。