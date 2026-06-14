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2026年世界盃足球賽火熱開打，眼尖的球迷不難發現，本屆賽事球場上出現了一道鮮明的「粉紅海」。不論是 Nike、Adidas、Puma、New Balance還是Skechers，各大品牌旗下的頂級球星，幾乎不約而同地穿上了粉紅色系的特製足球鞋，讓賽場顯得既亮眼又「色調統一」。這究竟是巧合，還是精心的市場布局？為何各大廠商會在此次世界盃集體選中粉紅色？Nike 全球足球鞋類部門資深主管尼馬科（Odinga Nimako）接受《The Athletic》採訪時揭開了謎底。他表示，根據長期對頂級球員與消費者的調查，這些球星在重大賽事中傾向選擇更為大膽、鮮明的色彩，因為這能為他們帶來額外的「自信心」。尼馬科強調：「當你穿上像粉紅色這樣響亮、明亮的顏色時，它在草地上的視覺效果極佳。」Nike 在開發階段進行了多次實地測試，發現粉紅色在翠綠色的草皮上最為醒目，不僅讓觀眾在看台上能一眼認出球員，對於電視轉播的視覺呈現也極具衝擊力，完美達到了本屆世界盃主打的「視覺影響力」（visual impact）。另一個巧妙的設計細節在於「對比度」。綜觀本屆世界盃各隊的球衣設計，並無主打粉紅色的國家隊服（比利時的客場球衣僅勉強接近）。Nike 的設計團隊刻意選擇與球衣跳脫的配色，目的就是為了讓球鞋在球場上更加「跳出來」。尼馬科坦言：「我們的意圖非常明確，就是要讓這些球鞋與球衣形成強烈對比，讓它們在賽場上顯得耀眼。」當然，這波「粉紅海」並非沒有例外。像是阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）穿著由 Adidas 設計的特製款，採用藍白配色搭配金屬金點綴，以呼應阿根廷國旗；美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）則穿著印有藍色星星的白色 Puma 鞋款，致敬美國國旗。此外，Nike 也將為葡萄牙傳奇球星 C 羅（Cristiano Ronaldo）推出專屬的「全金」配色戰靴，以慶祝他第六次參加世界盃的傳奇生涯。不過，對於這些穿著粉色球鞋的球員而言，這股時尚風潮預計不會持續太久。球鞋專家班·華倫（Ben Warren）分析，這主要是品牌為了世界盃造勢的短期行銷策略，「一旦新賽季在 7 月底開打，各大品牌便會推出全新的配色系列，屆時粉紅色風潮就會退去。」