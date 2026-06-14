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世界盃C組焦點戰役火熱開踢，5冠王者巴西隊於今（14）日迎戰來自北非的「亞特拉斯雄獅」摩洛哥。兩支世界排名頂尖的勁旅在上半場就展現出極高的戰術素養與對抗強度，摩洛哥靠著防守反擊率先破網，而巴西則憑藉維尼修斯（Vinícius Júnior）的重砲神射扳平比數，下半場巴西猛攻球門，摩洛哥隊憑藉強悍的防守意志成功抵禦連番砲火，終場雙方1：1戰成平手。第21分鐘場上風雲突變，摩洛哥率先打破僵局！前腰卜拉欣·迪亞斯（Brahim Díaz）看準時機送出一記精準的穿透性助攻，伊斯梅爾·薩伊巴里（Ismael Saibari）接球後單刀直入，利用速度硬生生撕裂了巴西隊的雙中衛防線。面對出擊的巴西門將阿利森（Alisson Becker），他冷靜地挑射破網，幫助摩洛哥取得 1：0 領先。落後的巴西隊隨後遭遇摩洛哥的持續壓制。第32分鐘，巴西隊巨星挺身而出，維尼修斯（Vinícius Júnior）展現極致的個人盤帶能力，突入禁區邊緣後起腳轟出一記「世界波」，皮球如砲彈般洞穿了摩洛哥門神亞辛·布努（Yassine Bounou）把守的大門，比數來到 1：1。根據轉播單位的慢動作重播與數據顯示，維尼修斯（Vinícius Júnior）這記重砲射門的時速高達113公里。下半場開哨音一響，巴西隊教練席立刻變陣，隨即掌控了中場的絕對主動權；第52分鐘，森巴軍團創造了一次極具撕裂感的致命攻勢，完成了本場比賽第5次射正，無奈摩洛哥門將高登神撲，未能轉化為分數。面對巴西隊一波未平一波又起的窒息式進攻，摩洛哥在禁區前沿築起了一道難以逾越的北非長城。比賽進入最後20分鐘的白熱化階段，戰況膠著。第78分鐘，巴西隊再度兵臨城下完成全場第6次射正，但依然被摩洛哥銅牆鐵壁般的防線拒之門外，最終摩洛哥成功守住這得來不易的1分積分。