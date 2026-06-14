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U型馬桶坐墊前端缺一塊！真正名稱曝光：美國公廁超常用

▲馬桶U型坐墊真正名稱叫作「前開式馬桶坐墊（Open-front toilet seat）」，美國早在1955年相關衛生規範中，便規定公共廁所需採用此設計，同時還得使用光滑、不吸水材質製作。（圖／取自photoAC）

「前開式馬桶坐墊（Open-front toilet seat）」，美國早在1955年相關衛生規範中，便規定公共廁所需採用此設計，同時還得使用光滑、不吸水材質製作。

馬桶坐墊前端「為什麼缺一塊」？U型坐墊4用途公開：長知識了

內行直指共有「減少接觸面積、方便女性如廁後擦拭、避免尿液聚積與殘留、防止遭偷竊」4功能

▲馬桶U型坐墊設計特別，其擁有「減少接觸面積、方便女性如廁後擦拭、避免尿液聚積與殘留、防止遭偷竊」4功能。（圖／取自photoAC）

專家證實U型坐墊更衛生！遇到髒坐墊別蹲在馬桶上：醫曝2問題

▲紐約醫生戴賽建議，如果擔心馬桶坐墊衛生問題，可以在使用前使用衛生紙擦拭或是鋪上坐墊等，減少沾染到其他人的尿液等機會。（圖／取自photoAC）

不少公共廁所的馬桶坐墊前方經常可見「缺一塊」的U型設計，尤其又以美國公廁最為常見，但該種造型卻讓外國民眾好奇背後真正用途。根據內行人解釋，；過去美國管道工程師學會、美國國際管道暖通機械認證協會亦證實相關功能，讓一票人大長知識。近日有國外網友在社群平台X（原為Twitter）發問，表示美國公廁馬桶坐墊前方通常會有開口，不解背後設計原因，納悶詢問「是不是給從不掀起來的男人用的？」貼文瞬間引發廣大迴響。對此，就有內行網友解釋，馬桶U型坐墊真正名稱叫作至於馬桶U型坐墊設計有什麼用途？，強調該種坐墊可以減少接觸面積，使細菌傳播機率降低。同時，藉由開口可以方便女性擦拭， 前方開口空間足夠，女性在座位上不必特別閃避坐墊，也可完成清潔擦拭動作。另外，男性在使用公廁坐墊時，經常因站立如廁導致尿液噴濺，藉由U型坐墊設計，可以防止尿液直接噴濺或滴漏在坐墊前端；最後讓人驚訝的是，U型坐墊其實還能「防遭偷竊」，由於該種坐墊設計成加長橢圓形狀，和一般家用坐墊有所差別，就算偷回家也無法安裝使用，避免小偷拿出自用或轉賣等狀況，超強用途也讓一票人長知識。根據《紐約郵報》報導，過去美國管道工程師學會曾撰文說明，公廁U型坐墊最初設計是為了讓女性在擦拭時更方便，而該類型坐墊確實能減少馬桶座受汙染機會，同時也能降低生殖器接觸坐墊的機會，用起來更衛生又方便。美國國際管道暖通機械認證協會（IAPMO）副總裁阿吉拉爾（Hugo Aguilar）亦解釋，公廁馬桶坐墊的前端開口，還有較長型的馬桶缸，都能讓使用者接觸「可能汙染源」的風險降低。報導提及，多數城市如曼哈頓等公廁髒亂，不少人寧願忍到家，當廁所相當髒亂時，還有人會以「蹲在馬桶上」的姿勢上廁所。但紐約醫生戴賽（Dr. Poonam Desai）警告，該姿勢會造成尿液跟糞便噴濺，反而讓坐墊變得更髒，且有可能造成骨盆肌肉緊繃，導致膀胱無法完全排空。如果擔心衛生問題，可以在使用前使用衛生紙擦拭或是鋪上坐墊等，減少沾染到其他人的尿液等機會，也能避免受到細菌感染，上起來更安心！