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▲一名墨西哥裔男子對著尹秀珍鏡頭「拉眼角」，此動作長期被認為是對亞洲人的種族歧視。（圖／翻攝自尹秀珍IG@inocat_t）

2026世界盃開幕不久便爆出場外風波，一名在YouTube擁有超過660萬粉絲的韓國網紅尹秀珍（音譯：윤수진）日前前往墨西哥觀賞韓國對捷克的小組賽，並在看台自拍記錄現場氣氛，不料影片中卻拍到後方一名墨西哥男子刻意對著鏡頭做出「拉眼角」動作，被認為是在歧視亞洲人外貌特徵，相關畫面曝光後迅速在全球社群平台瘋傳，引發各界關注。隨後該名「拉眼角」的男子被起底，竟是墨西哥當地的知名地方人士烏利塞斯．費爾南多．貝爾納爾．米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes）。影片曝光後，尹秀珍在社群平台坦言，自己特地飛往墨西哥感受世界盃氣氛，卻在球場遇到令人不舒服的經歷，她發文表示：「一路來到世界盃現場，是我太敏感了嗎？我好像遭遇了種族歧視。」短短一句話立刻引起大量韓國網友聲援，不少人認為這類「拉眼角」手勢長年被視為針對東亞族群的歧視行為，絕非玩笑可以帶過。事件持續發酵後，國際網友展開肉搜，很快便查出該男子真實身分。令人意外的是，涉事者並非一般球迷，而是墨西哥哈利斯科州測量與地理資訊工程師協會（CITGEJ）會長烏利塞斯。由於烏利塞斯身兼地方公眾人物，相關消息曝光後讓輿論進一步炸鍋，不少人質疑身為專業團體領導人卻公開做出歧視舉動，已嚴重損害形象。值得注意的是，這次事件不只韓國網友憤怒，許多墨西哥民眾也加入譴責行列，有當地網友直言，這種行為根本無法代表墨西哥人的待客文化：「我們歡迎來自世界各地的球迷，而不是羞辱他們。」還有人要求涉事男子公開道歉並辭去相關職務，部分墨西哥媒體更直接點名批評，認為這種舉動不僅丟臉，更讓地主國形象受損。隨著事件越演越烈，大批網友湧入涉事男子及協會社群帳號留言，要求對方出面說明。不過截至目前為止，烏利塞斯本人以及所屬工程師協會皆未發布正式聲明。據悉，烏利塞斯已緊急將個人社群帳號改為私人模式，但仍無法平息外界怒火，由於FIFA近年持續強調反種族歧視政策，外界也關注是否會有進一步調查或相關處置。