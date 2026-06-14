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▲由奪冠大熱門巴西隊對陣上屆準決賽隊伍摩洛哥隊，吸引了高達80663名觀眾湧入紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium），現場座無虛席。（圖／美聯社／達志影像）

▲今晚大都會體育場的盛況，確實是座無虛席，證明了巴西隊的人氣魅力。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽小組賽C組上演重磅對決，由奪冠大熱門巴西隊對陣上屆準決賽隊伍摩洛哥隊，吸引了高達80663名觀眾湧入紐澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium），現場座無虛席，場內外氣氛沸騰。觀眾席上的星光熠熠更成為比賽外的焦點，包括多位足球傳奇人物齊聚，被媒體笑稱「這根本能組一支五人制足球隊」。這場重量級對決吸引了體壇與娛樂圈巨星現身觀賽，包含美國職足巨星湯姆·布雷迪（Tom Brady）、歌手崔維斯·史考特（Travis Scott）以及超模艾德瑞娜·利瑪（Adriana Lima）。更令球迷驚喜的是，巴西國家隊的傳奇球星們也全數到齊。包含羅納度（Ronaldo）、卡卡（Kaka）、朱利奧·塞薩爾（Julio Cesar），再加上現役的馬塞洛（Marcelo）與羅德里戈（Rodrygo）。這五大巴西足球傳奇並肩坐在場邊，被《The Athletic》足球記者Adam Crafton打趣道：「這些人加起來，在看台上就能直接組成一支恐怖的五人制足球隊！」比賽內容如同預期般精彩，開場摩洛哥便展現強勁氣勢，由伊斯梅爾·賽巴里（Ismael Saibari）精彩挑射率先破門。面對落後，巴西隊頂住壓力，由當家球星維尼修斯（Vinicius Jr.）在半場結束前冷靜回敬一球，成功將比分扳平。隨後比賽節奏始終維持高強度的對抗，雙方互有往來。巴西隊雖在下半場多次發動猛攻，但面對摩洛哥門將波諾（Bono）的穩健防守，遲遲未能取得超前分。比賽末段，摩洛哥透過精準的換人調度，成功穩住陣腳。補時階段摩洛哥一度獲得絕佳反擊機會，幸虧巴西門將阿利森（Alisson）即時發揮精彩的雙重撲救，才驚險保住1比1的平局。隨著終場哨音響起，巴西與摩洛哥握手言和。對於這場如同淘汰賽般激烈的對抗，雙方教練團與球員賽後皆表現出滿意，認為在小組賽階段各取一分是可接受的結果。本屆世界盃開賽以來，官方出席人數頻傳佳績，雖然之前有媒體質疑部分賽事比賽中有很多空座位，但美媒《The Athletic》指出，今晚大都會體育場的盛況，確實是座無虛席，證明了巴西隊的人氣魅力。