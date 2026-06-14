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▲名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）排出的「伊戈爾·蒂亞戈＋維尼修斯」雙箭頭完全不來電，蒂亞戈（Igor Thiago，中）此役多次揮霍無人防守的破門良機，被評為全場最迷失的3分悲劇。（圖／路透／達志影像）

球員名稱 (位置) 評分 賽場表現與關鍵點評 阿利森 Alisson (GK) 7 開局階段雖面對對手6次射門，但後防線保護得宜未受太大考驗。對第一顆失球無能為力。比賽尾聲貢獻了一次精彩的二連撲，是守住平局的絕對功臣。 羅傑·伊巴涅斯 Roger Ibanez (RB) 6 開賽第6分鐘就在禁區邊緣被對手「生吃」，導致險情。隨後在控球上較為穩定，但仍難以壓制摩洛哥從邊路的猛攻。因阻止反擊吞下黃牌，半場即遭換下。 加布里埃爾 Gabriel (CB) 6 開局有幾次關鍵封堵，但在摩洛哥的首個進球中犯下致命失誤——本應貼身壓迫進球者，卻選擇冒險上搶而慘遭突破。 馬基尼奧斯 Marquinhos (CB) 5 開局顯得相當搖晃。在首顆失球中未能與加布里埃爾同步收縮防線，誤判了薩伊巴里的盤帶路線。隨後表現趨於安全，未再犯大錯。 道格拉斯·桑托斯 Douglas Santos (LB) 6 控球穩定，但幾乎沒有在己方防區進行實質防守，頻繁壓過半場反而阻礙了左路的進攻空間。下半場防守有所改善，但在補時階段傳球失誤，葬送了一次極佳的進攻機會。 盧卡斯·帕奎塔 Lucas Paqueta (RM) 4 本場災難級表現代表。 開局極為活躍但完全找不到定位。在首顆失球中發生致命掉球，半小時左右又在禁區頂端失誤。下半場表現微幅提升，但一次糟糕的停球毀了第59分鐘的黃金進攻機會，隨後遭換下。 卡塞米羅 Casemiro (CM) 5 防守端參與度高，頻繁斷球與製造犯規。然而，他的高風險球風也給了摩洛哥數次機會，且速度劣勢在面對對手防守反擊時成為明顯漏洞。半場因身背黃牌被換下。 布魯諾·吉馬良斯 Bruno Guimaraes (CM) 6 上半場巴西表現最穩定的中場球員，傳球安全，但防守端偶有疑慮。為維尼修斯送出助攻，但在場上失去了以往在紐卡索聯的強悍身體對抗，屢次被擠開，最後10分鐘遭換下。 拉菲尼亞 Raphinha (LM) 6 開局非常積極，盤帶與防守皆有建樹。第14分鐘送出精妙傳中但隊友放槍。隨後被移至右路試圖彌補帕奎塔的空缺，效果大打折扣。第78分鐘錯失了超前比分的絕佳單刀機會。 維尼修斯 Vinicius Jr (FW) 7 前20分鐘因左路擁擠而隱形。但隨後展現巨星價值，以極具爆發力的射門轟入追平分。下半場遭到對手2至3人包夾重兵看管，導致全場7次盤帶過人全部失敗。補時階段一次要犯規未果的假摔略顯尷尬。 伊戈爾·蒂亞戈 Igor Thiago (FW) 3 全場最迷失的球員。 第8分鐘猶豫不決毀了反擊，第14分鐘錯失無人防守的頭球破門良機。下半場第52分鐘接獲快發界外球卻將球直接轟在門將身上。全場預期進球（xG）達0.59，但射門後預期進球（xGOT）僅0.15，徹底暴露出慘不忍睹的終結能力，60分鐘時黯然退場。

2026年FIFA世界盃C組首場焦點戰役落幕，巴西迎來了小組賽中最艱難的考驗。正如賽前預期，這場對決讓森巴軍團陷入泥沼，最終以1比1與目前世界排名第七的北非勁旅摩洛哥握手言和。由名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領軍的這支才華洋溢的球隊，整場比賽表現差強人意。若非維尼修斯（Vinicius Jr.）憑藉驚人的個人能力轟入一記精彩進球，巴西甚至連這寶貴的1分積分都難以保住。摩洛哥的表現則令人驚豔，這位新科非洲國家盃冠軍利用強悍的身體對抗徹底壓制了巴西，讓南美霸主整場比賽踢得綁手綁腳。比賽第20分鐘，摩洛哥前鋒薩伊巴里（Ismael Saibari）撕裂了巴西的中後衛防線，冷靜地挑射越過門將阿利森（Alisson）破網，為球隊首開紀錄。反觀巴西隊，不僅在應對摩洛哥的強悍球風時顯得力不從心，更頻頻因為糟糕的第一腳觸球而毀了無數次極具威脅的進攻。球員們在場上顯得遲鈍且缺乏專注度，糟糕的肢體語言也暴露出他們內心的挫折與急躁。儘管最終比數平分秋色，但摩洛哥顯然是這場比賽中更滿意結果的一方。雖然這場平局對雙方晉級淘汰賽的機率影響不大，但無疑大幅壓縮了巴西在接下來小組賽中的容錯空間。