台股在2週內暴跌又飆漲，許多人都在這波中獲利，但其實玩股票要非常小心，一不小心可能就會讓大筆資金放水流。其實，許多藝人也都非常關注股市，黃靖倫就曾在節目《小明星大跟班》中，透露自己因為拍戲的時候，大家都在聊股票，自己因不想當邊緣人，所以被逼得買股票，直接瞎買6到7張陽明海運，結果隔天直接漲停板，連漲3天狂賺20～30萬。

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黃靖倫曾在節目《小明星大跟班》中，透露自己在2020年拍一部八點檔時，想要跟演員們聊天，但卻因為大家都在談股票，自己完全不懂插不進去。所以為了融入大家，黃靖倫開始研究股票，但由於當時是疫情，所以股票都漲得不清不楚。

▲黃靖倫（如圖）透露本來能賺更多，直接被洪都拉斯吐槽。（圖／翻攝自YouTube@我愛小明星大跟班）
▲黃靖倫（如圖）透露本來能賺更多，直接被洪都拉斯吐槽。（圖／翻攝自YouTube@我愛小明星大跟班）
黃靖倫瞎買7張股票　竟有新手運狂賺20～30萬

黃靖倫思考後決定在下跌時買了陽明海運的股票，一次就買6～7張，讓他的朋友都很傻眼，告訴他一直漲就代表快要跌了。黃靖倫還透露當時買的價錢是165塊，更是讓現場大家都很驚訝，黃靖倫則表示自己當時是直接砸進去。

沒想到似乎是有新手運，隔天黃靖倫的股票就漲停板，還連漲3天，讓他直接賺20～30萬，不過他直言本來可以賺更多，「它回檔兩次我才賣掉，要不然我賺更多。」讓一旁洪都拉斯笑說：「他以為他是股神巴菲特，可以買在最低，賣在最高，你做夢，怎麼可能？」讓大家都笑翻。

資料來源：小明星大跟班YouTube

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...