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BLACKPINK成員Lisa參加世界盃美國洛杉磯的開幕表演，現場超過8萬名觀眾都沉醉在她的表演之中，沒想到事後竟有部分觀眾認為她穿的褲子短到低俗、廉價感滿滿，官方主題曲〈Goals〉中的歌詞還被批評拜金、炫富，和足球毫無關係，引來爭議。Lisa穿著一襲白色馬甲、熱褲登上世界盃開幕表演，大秀小蠻腰和長腿，攜手巴西天后Anitta與奈及利亞新星Burna Boy將現場氣氛掀到最高點，演出結束後，各大社群平台開始討論這段演出，對Lisa的服裝和舞蹈動作評價兩極，有人認為她穿的褲子太短，在如此盛大的體育賽場上似乎不太適合。還有人說〈Goals〉中的歌詞有拜金和炫富的意味，「Buy out the club, I do it for the plot。How much it cost? I don’t know, （花錢包下整間夜店，我這樣做只為增加樂趣，這值多少錢）。」與世足賽拚博、團結和榮耀的精神大相徑庭，「是什麼紙醉金迷的歌詞」、「毫無足球熱血感」、「太輕挑了」。不過也有人認為，這就是Lisa的風格，不管是什麼舞台她都是穿這樣，「挺好的，符合她的人設」、「她一直都這樣的呀」、「這身材很好看呀」。