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洛杉磯道奇隊強投山本由伸今（14）日在對陣芝加哥白襪隊的比賽中展現驚人宰制力，他主投8.1局僅被敲出1支安打，失掉1分，順利收下本季第7勝。雖然距離挑戰美職生涯首場無安打比賽僅差2.2局，且因游擊手貝茲（Mookie Betts）的守備失誤而中斷了連續解決人次的紀錄，但山本由伸展現了頂級王牌的氣度，賽後大方回應：「對守備失誤沒有任何想法。」山本由伸此役展現了極致的控球與配球智慧，雖然在9局上面對該場首位打者彼得斯（T. Peters）時，被擊出右外野陽春全壘打，無緣挑戰無安打比賽，但他仍繳出了一場史詩級的演出。值得一提的是，加上前一次登板的表現，山本由伸此役締造了「連續45名打者出局」的壯舉，僅差1人次即可追平大聯盟歷史紀錄，目前排名史上第2。對於連續兩年都在挑戰無安打比賽的最後關頭飲恨，山本由伸賽後苦笑說道：「連續兩年都在第9局功虧一簣，棒球果然沒那麼容易。但我會繼續努力練習，希望未來能真正投到最後。」比賽中出現一段插曲，8局下兩出局時，原本有望挑戰無安打的山本，因游擊手貝茲的接球失誤，導致首位跑者上壘。面對媒體追問，山本由伸並沒有表現出任何埋怨，他理性分析：「那確實是個被擊出的滾地球，但彈跳非常不規則。對於隊友的失誤，我完全沒有任何想法，這就是比賽的一部分。」山本由伸同時謙虛地將好成績歸功於隊友的防守，「今天有很多球被守備美技化解，大家幫我省下了不少投球數，也製造了很多關鍵出局。我最近調整得不錯，所以上場就是全力去投。」與隊友大谷翔平同場出賽，兩人展現了絕佳默契。在山本由伸強力壓制對方打線的同時，大谷翔平也以復出首打席全壘打給予最大火力支援。道奇隊在這場勝利後，展現了極佳的團隊士氣。總計山本由伸今日共用了109球，飆出7次三振且沒有任何保送。儘管無緣締造個人生涯新里程碑，但山本由伸在投手丘上的穩定度與心理素質，已無愧道奇新世代王牌招牌。