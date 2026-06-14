我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）場上不僅有緊張的投打對決，場外的日籍球星互動更是矚目焦點。在今（14）日洛杉磯道奇隊與芝加哥白襪隊的比賽中，道奇隊強投山本由伸在投手丘上和日本隊隊友村上宗隆互動，要求對方上來投手丘填土，讓球迷直呼太可愛。比賽進行至6局上，當時山本由伸正展現壓制力，但在投球準備階段，他發現投手丘上的土被磨損得太深，隨即向工作人員要求進行維護。然而，此時坐在三壘側白襪隊休息室的「村神」村上宗隆，正密切關注著比賽，沒想到山本由伸竟突然轉頭，對著休息室裡的村上宗隆做出了誇張的手勢，彷彿在說：「別在那邊干擾了，你給我過來填土！」面對這位同胞王牌投手的「徵召」，村上宗隆先是露出驚訝又可愛的表情，隨後笑著回應，道奇場上的蒙西（Max Muncy）目睹這一幕也忍不住笑開懷。儘管這只是兩人之間的一場小玩笑，但這罕見的「跨隊互動」瞬間融化了球場緊繃的氛圍。台灣網友也笑說：「這些年大聯盟來了一堆日本高中生」。事實上，今日比賽不僅山本與村上有趣互動，缺陣的大谷翔平與因腿傷進入傷兵名單（IL）的村上宗隆，也在休息室上演了精彩的「肢體默劇」。轉播鏡頭捕捉到大谷翔平對著村上做出誇張的攤手動作，似乎在抱怨村上「沒來打招呼」，而村上則苦笑著指著手腕上的手錶，示意自己「沒時間」，兩人互相調侃的表情全被鏡頭捕捉。大谷甚至還調皮地撥弄村上從帽子邊緣露出的亂翹髮絲，逗得村上哭笑不得。這些互動在社群媒體上引發瘋狂轉發，日本球迷紛紛大讚：「這兩人的溝通能力太強了吧！」、「這根本是現場演喜劇吧！」、「看他們這樣互動，心都被融化了」。