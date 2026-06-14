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▲T-34C教練機復飛，由飛訓部指揮官胡志華少將同乘T-34教練機，展現對同型機的信心。（圖／軍聞社提供）

空軍一架T-34教練機2日在岡山空軍基地失事墜毀，造成2名資深中校飛行教官殉職，空軍也全面停飛同型機展開天安特檢。空軍司令部昨（13）日宣布，已經完成T-34的特檢作業，並恢復飛行訓練，由飛訓部指揮官胡志華少將同乘T-34教練機，展現對同型機的信心。由於T-34C服役已40年，且欠缺彈射椅、黑盒子等設備，空軍預汰換T-34C，後續機種將於明年5月31日前完成選擇建案，後年可望排入預算，預計2030年之後可獲得。空軍司令部昨日表示，針對日前「0602」飛安事件，本部已完成T-34型教練機「天安四號」特檢作業，並恢復飛行訓練。 空軍司令部進一步說明，本次事件的調查工作仍持續進行，已先針對飛機重要系統實施特別檢查，並對人員實施學、術科及模擬機加強訓練，以維飛行安全。由於T-34C教練機已服役40年，國防部長顧立雄日前在立院答詢時表示，新初教機預計明年5月底前完成建案，民國117年（2028年）編列預算啟動籌購作業，如果新機在2030、2031年獲得就能進行接裝。