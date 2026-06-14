中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（14）日共有3場比賽，中信兄弟今日持續交手樂天桃猿，推出王牌羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，迎戰曾家輝；富邦悍將與台鋼雄鷹「第2名爭奪戰」，由李東洺對決艾速特（Eric Stout）；統一7-ELEVEn獅繼續踢館味全龍，布雷克（Brock Dykxhoorn）強碰鋼龍（Andrew Gagnon）。《NOWnews》整理出6月14日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月14日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 50 33-17-0 0.660 M6
2 台鋼雄鷹 50 27-22-1 0.551 5.5
3 富邦悍將 48 26-22-0 0.542 6
4 統一獅 51 25-25-1 0.500 8
5 樂天桃猿 48 19-27-2 0.413 12
6 中信兄弟 49 15-32-2 0.319 16.5
🟡戰績小提示：雄鷹與悍將目前勝差僅0.5場，雙方今日持續對決，若雄鷹獲勝，勝差將拉開至1.5場，若悍將獲勝，將取雄鷹將成為聯盟第2名。

布雷克、鋼龍尋求本季第3勝　天母球場正面對決

🟡天母賽事、開賽時間16：05

龍隊目前排名首位，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽10場，拿下2勝4敗，防禦率1.92。鋼龍本季與獅隊交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.93。

獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率1.988。布雷克本季與龍隊交手1次，吞下1敗，對戰防禦率2.57。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅持續作客天母球場，踢館味全龍洋投布雷克今日先發，尋求本季個人第3勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
▲統一獅持續作客天母球場，踢館味全龍洋投布雷克今日先發，尋求本季個人第3勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）
悍將李東洺搶本季第8勝　對決雄鷹艾速特

🟡新莊賽事、開賽時間17：05

悍將目前排名第3，今日推出李東洺先發，本季出賽9場，拿下7勝1敗，防禦率1.79。李東洺本季與雄鷹交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.00。

雄鷹目前排名第2，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.53。艾速特本季與悍將交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.25。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將持續交手台鋼雄鷹，李東洺掛帥先發，力拚本季第8勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.27）
▲富邦悍將持續交手台鋼雄鷹，李東洺掛帥先發，力拚本季第8勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.27）
羅戈尋求本季第3勝　對決桃猿曾家輝

🟡洲際賽事、開賽時間17：05

兄弟目前排名墊底，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率3.00。羅戈本季與桃猿交手3次，吞下2敗，對戰防禦率2.84。

桃猿目前排名第5，今日由曾家輝掛帥，本季出賽8場拿下2勝，防禦率3.05。曾家輝本季與兄弟交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.80。

▲樂天桃猿持續作客洲際球場，踢館交手中信兄弟，推出本土新星曾家輝先發。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿持續作客洲際球場，踢館交手中信兄弟，推出本土新星曾家輝先發。（圖／樂天桃猿提供）
❗️6/14中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍天母球場（室外球場）

氣溫：27度

降雨機率：80%

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：26度

降雨機率：80%

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：27度至28度

降雨機率：90%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...