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⚾2026年中職戰績表（截至6月14日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 50 33-17-0 0.660 M6 2 台鋼雄鷹 50 27-22-1 0.551 5.5 3 富邦悍將 48 26-22-0 0.542 6 4 統一獅 51 25-25-1 0.500 8 5 樂天桃猿 48 19-27-2 0.413 12 6 中信兄弟 49 15-32-2 0.319 16.5

🟡戰績小提示：

▲統一獅持續作客天母球場，踢館味全龍洋投布雷克今日先發，尋求本季個人第3勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）

▲富邦悍將持續交手台鋼雄鷹，李東洺掛帥先發，力拚本季第8勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.27）

▲樂天桃猿持續作客洲際球場，踢館交手中信兄弟，推出本土新星曾家輝先發。（圖／樂天桃猿提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（14）日共有3場比賽，中信兄弟今日持續交手樂天桃猿，推出王牌羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，迎戰曾家輝；富邦悍將與台鋼雄鷹「第2名爭奪戰」，由李東洺對決艾速特（Eric Stout）；統一7-ELEVEn獅繼續踢館味全龍，布雷克（Brock Dykxhoorn）強碰鋼龍（Andrew Gagnon）。雄鷹與悍將目前勝差僅0.5場，雙方今日持續對決，若雄鷹獲勝，勝差將拉開至1.5場，若悍將獲勝，將取雄鷹將成為聯盟第2名。🟡天母賽事、開賽時間16：05龍隊目前排名首位，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽10場，拿下2勝4敗，防禦率1.92。鋼龍本季與獅隊交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.93。獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率1.988。布雷克本季與龍隊交手1次，吞下1敗，對戰防禦率2.57。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前排名第3，今日推出李東洺先發，本季出賽9場，拿下7勝1敗，防禦率1.79。李東洺本季與雄鷹交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.00。雄鷹目前排名第2，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.53。艾速特本季與悍將交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.25。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間17：05兄弟目前排名墊底，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率3.00。羅戈本季與桃猿交手3次，吞下2敗，對戰防禦率2.84。桃猿目前排名第5，今日由曾家輝掛帥，本季出賽8場拿下2勝，防禦率3.05。曾家輝本季與兄弟交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.80。❗️📍天母球場（室外球場）氣溫：27度降雨機率：80%📍新莊球場（室外球場）氣溫：26度降雨機率：80%📍洲際球場（室外球場）氣溫：27度至28度降雨機率：90%