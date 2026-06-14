中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（14）日共有3場比賽，中信兄弟今日持續交手樂天桃猿，推出王牌羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，迎戰曾家輝；富邦悍將與台鋼雄鷹「第2名爭奪戰」，由李東洺對決艾速特（Eric Stout）；統一7-ELEVEn獅繼續踢館味全龍，布雷克（Brock Dykxhoorn）強碰鋼龍（Andrew Gagnon）。《NOWnews》整理出6月14日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月14日賽前）：
🟡戰績小提示：雄鷹與悍將目前勝差僅0.5場，雙方今日持續對決，若雄鷹獲勝，勝差將拉開至1.5場，若悍將獲勝，將取雄鷹將成為聯盟第2名。
布雷克、鋼龍尋求本季第3勝 天母球場正面對決
🟡天母賽事、開賽時間16：05
龍隊目前排名首位，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽10場，拿下2勝4敗，防禦率1.92。鋼龍本季與獅隊交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.93。
獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率1.988。布雷克本季與龍隊交手1次，吞下1敗，對戰防禦率2.57。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將李東洺搶本季第8勝 對決雄鷹艾速特
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第3，今日推出李東洺先發，本季出賽9場，拿下7勝1敗，防禦率1.79。李東洺本季與雄鷹交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.00。
雄鷹目前排名第2，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.53。艾速特本季與悍將交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.25。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
羅戈尋求本季第3勝 對決桃猿曾家輝
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率3.00。羅戈本季與桃猿交手3次，吞下2敗，對戰防禦率2.84。
桃猿目前排名第5，今日由曾家輝掛帥，本季出賽8場拿下2勝，防禦率3.05。曾家輝本季與兄弟交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
❗️6/14中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍天母球場（室外球場）
氣溫：27度
降雨機率：80%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：26度
降雨機率：80%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：90%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月14日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|50
|33-17-0
|0.660
|M6
|2
|台鋼雄鷹
|50
|27-22-1
|0.551
|5.5
|3
|富邦悍將
|48
|26-22-0
|0.542
|6
|4
|統一獅
|51
|25-25-1
|0.500
|8
|5
|樂天桃猿
|48
|19-27-2
|0.413
|12
|6
|中信兄弟
|49
|15-32-2
|0.319
|16.5
布雷克、鋼龍尋求本季第3勝 天母球場正面對決
🟡天母賽事、開賽時間16：05
龍隊目前排名首位，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽10場，拿下2勝4敗，防禦率1.92。鋼龍本季與獅隊交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.93。
獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率1.988。布雷克本季與龍隊交手1次，吞下1敗，對戰防禦率2.57。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第3，今日推出李東洺先發，本季出賽9場，拿下7勝1敗，防禦率1.79。李東洺本季與雄鷹交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.00。
雄鷹目前排名第2，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.53。艾速特本季與悍將交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.25。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率3.00。羅戈本季與桃猿交手3次，吞下2敗，對戰防禦率2.84。
桃猿目前排名第5，今日由曾家輝掛帥，本季出賽8場拿下2勝，防禦率3.05。曾家輝本季與兄弟交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
📍天母球場（室外球場）
氣溫：27度
降雨機率：80%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：26度
降雨機率：80%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：90%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。