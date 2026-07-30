全聯福利中心 2026 年鮮奶區又有話題新品登場！有民眾逛街時發現冷藏櫃上架一款頂級鮮乳，但旁邊熱門品牌幾乎被搶光，這款新奶卻「剩下一整排沒人買」，好奇發文詢問。貼文掀起熱烈討論，不少內行讀者直指是「價格」微勸退，但也釣出鐵粉力挺這牌鮮奶超頂；同時大家也熱烈推薦自家口袋名單，曝光全聯幾款必買的隱藏版神級鮮奶。
🟡 沒人買原因曝光！全聯新鮮奶促銷價仍要百元
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，表示逛全聯時發現冷藏櫃上架了新品牌的鮮乳，但其他品牌的鮮奶大多被掃光，唯獨這款剩下一整排。
不少內行讀者指出「剩一整排」最主要的原因就是價格：「這牌的東西就是貴，留給品牌戶買就好」、「新品促銷價還要 112 元，確實偏貴」。也有人笑稱，看到旁邊熱銷的崙背、高大或鮮乳坊被搶光，高單價商品自然需要口袋比較深的人帶回家；不過也有人緩頰，可能單純是廠商補貨時間不同而已。
🟡 在地品牌年收破5億！創辦人揭定價高昂關鍵
事實上，這款鮮乳出自深耕台灣 16 年的在地精品優格大廠「馬修嚴選」，創辦人王世煌曾是「統一AB優酪乳」的研發推手。自 2010 年創業後，從台南網路與實體小店起家，成為台灣第一家專攻無糖優格的品牌。憑藉高品質，連星巴克、全聯都主動找上門合作，2024 年營收更一舉突破 5 億元大關。
對於消費者常納悶「馬修的東西為什麼這麼貴？」王世煌曾受訪透露，品牌堅持使用高品質原物料、支持在地小農、取得動物福利標章認證並落實自主減塑，這些都會增加營運成本，但也因此培養出大批追求「成分 100% 無調整」與極致純粹口感的死忠鐵粉。
官方也特別公告，這款 100% 成分無調整的新品鮮乳，即日起至 9 月 3 日推出單瓶 112 元優惠，目前僅於「北北基、桃園、新竹、台中、台南與高雄」等地區的全聯門市限定販售，想嘗鮮的民眾可別跑錯門市。
加碼推全聯鮮奶神名單！崙背、高大、阿秀全上榜
討論串除了聚焦新品牌之外，也意外勾出不少內行人的平價口袋名單。其中社團呼聲最高的莫過於崙背鮮乳，不少人直言其兼具 CP 值與濃郁口感，搭配茶包做成鮮奶茶堪稱一絕；濃郁控則強力推薦高大鮮乳與鮮乳坊，直呼去全聯都是先抓這幾瓶。此外，主打低溫殺菌的阿秀鮮乳 也有一票注重營養風味的擁護者，再加上 禾香、新生活與六甲田莊 等在地小農品牌，都是冷藏櫃上經常被秒殺的熱門選擇。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，表示逛全聯時發現冷藏櫃上架了新品牌的鮮乳，但其他品牌的鮮奶大多被掃光，唯獨這款剩下一整排。
不少內行讀者指出「剩一整排」最主要的原因就是價格：「這牌的東西就是貴，留給品牌戶買就好」、「新品促銷價還要 112 元，確實偏貴」。也有人笑稱，看到旁邊熱銷的崙背、高大或鮮乳坊被搶光，高單價商品自然需要口袋比較深的人帶回家；不過也有人緩頰，可能單純是廠商補貨時間不同而已。
事實上，這款鮮乳出自深耕台灣 16 年的在地精品優格大廠「馬修嚴選」，創辦人王世煌曾是「統一AB優酪乳」的研發推手。自 2010 年創業後，從台南網路與實體小店起家，成為台灣第一家專攻無糖優格的品牌。憑藉高品質，連星巴克、全聯都主動找上門合作，2024 年營收更一舉突破 5 億元大關。
對於消費者常納悶「馬修的東西為什麼這麼貴？」王世煌曾受訪透露，品牌堅持使用高品質原物料、支持在地小農、取得動物福利標章認證並落實自主減塑，這些都會增加營運成本，但也因此培養出大批追求「成分 100% 無調整」與極致純粹口感的死忠鐵粉。
官方也特別公告，這款 100% 成分無調整的新品鮮乳，即日起至 9 月 3 日推出單瓶 112 元優惠，目前僅於「北北基、桃園、新竹、台中、台南與高雄」等地區的全聯門市限定販售，想嘗鮮的民眾可別跑錯門市。
加碼推全聯鮮奶神名單！崙背、高大、阿秀全上榜
討論串除了聚焦新品牌之外，也意外勾出不少內行人的平價口袋名單。其中社團呼聲最高的莫過於崙背鮮乳，不少人直言其兼具 CP 值與濃郁口感，搭配茶包做成鮮奶茶堪稱一絕；濃郁控則強力推薦高大鮮乳與鮮乳坊，直呼去全聯都是先抓這幾瓶。此外，主打低溫殺菌的阿秀鮮乳 也有一票注重營養風味的擁護者，再加上 禾香、新生活與六甲田莊 等在地小農品牌，都是冷藏櫃上經常被秒殺的熱門選擇。