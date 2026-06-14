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▲傅子純遺孀今日再度發文，述說對老公的想念。（圖／翻攝自Corrinna Lee FB）

八點檔男星傅子純7日因為急性白血病（急性血癌）併發肺炎、敗血症驟逝，享年46歲。而昨（13）日他的頭七後，傅子純遺孀Corrinna於今日再度發文，述說對老公的思念，表示越安靜，越想念對方，還透露看到一隻好大的蝴蝶在神明廳的玻璃上，讓她忍不住心碎喊：「老公是你嗎？」傅子純遺孀Corrinna於今日再度於FB發文，透露看到一隻好大的蝴蝶，出現在神明廳的玻璃上，讓她忍不住心碎問：「老公是你嗎？」Corrinna難過表示傅子純總是會在小細節中，告訴對方自己的存在，「祝福容易、放下卻很難，越安靜越想念你。」這則貼文也讓許多粉絲都感到非常不捨，紛紛表示：「一定是子純哥，溫暖又不捨」、「子純回來看妳，回來感謝與妳的相遇」、「我一直相信親人離開會有化身回來看看我們～加油」、「子純回來看看您與兒子、女兒了，加油。」傅子純15年前與老婆登記結婚，沒辦婚禮也沒生小孩，但兩人有養兩隻可愛的貴賓犬作陪，並把寵物當成兒女照料。Corrinna日前也發文，希望傅子純頭七回家看看毛小孩，表達了濃濃的思念。