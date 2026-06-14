我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊強投山本由伸今日在對陣芝加哥白襪隊的比賽中，演繹了一場近乎完美的投球秀。他不僅繳出8.1局僅失1分的頂級表現，更一度達成跨場「連續45人次出局」的壯舉。賽後，大谷翔平在經過山本由伸身後時，故意向後退了幾步，在美國媒體與社群網路上引起熱議，隨隊記者賽後也解釋原因，原來是大谷想讓好友享受歡呼聲，因此才有此舉動。山本由伸本場比賽投球內容無懈可擊，直到8局下兩出局前都保持著完全比賽狀態，可惜隨後因游擊手貝茲（Mookie Betts）的傳接球失誤，導致完全比賽破功；9局上又被敲出陽春砲，錯失無安打比賽紀錄。儘管紀錄中斷，當山本由伸退場時，連芝加哥白襪隊的主場球迷也集體起立，報以熱烈的掌聲與歡呼，展現了對這名日籍強投投球內容的最高敬意。道奇隊投手教練普萊爾（Mark Prior）賽後讚不絕口：「每當他走上投手丘，大家都期待他完成一些特殊成就。雖然今天結果不盡如人意，但他的卡特球、滑球與控球能力皆展現了世界頂級水準，他毫無疑問是這支球隊最特別的存在。」比賽結束後，發生了溫馨的一幕。當道奇隊球員排成一列準備互相擊掌慶祝勝利時，大谷翔平竟在經過山本由伸身後時，故意向後退了幾步，並將山本推向隊伍的最前端，讓他獨自站在所有人的前方。這個畫面被隨隊記者法比安·阿爾達亞（Fabian Ardaya）捕捉並發布在 X 上，引起球迷熱烈討論。許多網友原以為大谷是要「孤立」山本，隨後才明白這是大谷身為隊友的一種「體貼的安排」。大谷刻意讓今日的戰功領袖山本由伸獨自享受現場觀眾的歡呼，並讓山本有更多時間與每一位歸隊的隊友擊掌互動，展現了身為前輩對後輩的深厚照顧。不僅隊友力挺，山本由伸的捕手拉辛（Lashing）賽後受訪時也難掩遺憾，坦言自己當時比誰都還想幫山本完成紀錄：「這場紀錄對他、對球隊意義重大。山本不只是我們的隊友，更是我私下很好的朋友，看到他錯過紀錄，我比誰都還難過。」這場比賽雖然山本由伸無緣締造美職生涯首場無安打比賽，但他展現的穩定性與個人魅力，不僅贏得了敵對主場球迷的尊敬，也再次印證了道奇隊這群球員間深厚的情誼。正如球迷所言，這或許就是棒球最迷人的地方：紀錄固然珍貴，但隊友間互相成就、尊重彼此的溫暖互動，同樣讓人難以忘懷。