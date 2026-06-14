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出國一秒被認出！台灣人背包愛放國民神物：從小就開始

▲不少台灣人外出時，後背包都會放「雨傘和保溫杯」，甚至已經成為國民標配。（圖／AI生成）

台人後背包堅持放雨傘、水瓶！連外國人都認出：刻在DNA裡了

過去長期在台灣生活的韓國網紅宋彩源，曾坦言觀察到台灣人的生活細節，發現最具代表性的特徵就是「後背包一定有傘和水瓶」，手裡再拿著一杯手搖飲，幾乎能百分之百判定是台灣人。

▲台灣人擁有後背包放保溫杯跟雨傘的習慣，就連外國人也能一秒辨識出來。（圖／取自unsplash）

為什麼台灣人背包都有雨傘、水瓶？公認原因曝光

由於台灣天氣多變且多雨，折疊傘可以應對突發陣雨

台灣手搖飲文化盛行加上環保意識抬頭，許多人會自備保溫杯，不只可用來隨時補充水分，也不怕打翻在包內，且放在兩側既能省去翻找包包的時間

▲許多人提醒，若背包側袋太淺，可能會導致雨傘或水壺向外傾斜，導致在搭乘捷運時不小心碰撞到路人，建議使用時要特別注意。（圖／記者陳韻年攝，2025.08.20）

台灣遊客外出遊玩或到出國旅遊，總有一些生活小細節或習慣，能夠讓外界一秒辨識出是台灣人。，在網路上引發廣大迴響。有女網友近日在Threads發文，表示，讓她不禁好奇「這是北台灣專屬還是全台灣大部分的人都這樣，超好奇」。貼文曝光後，瞬間引來眾人認同，「這個標配應該是上國小揹書包就開始了，一邊是水壺，一邊是摺疊傘」、「因為這兩個放外面比較方便隨時拿取，而且就算濕了也比較不會影響到裡面的東西」、「真的，沒有這兩個空間的後背包我可是不買的」，甚至還有人強調「出國看到這個裝備，就是台灣人的tag」。事實上，後背包兩側放保溫杯跟雨傘，不只是台灣人的國民標配，甚至是許多人從小到大的刻在DNA裡的習慣。不少人從國小開始就是背著雙肩書包，側邊網袋永遠都是放水壺與雨傘的專屬位置，從小養成到大的記憶一直延續到長大成人，直到現今通勤族、學生族群都有相同習慣。值得一提的是，後背包放保溫杯跟雨傘，就連其他國家民眾一眼就能辨識出是台灣人，至於為何台灣人會養成後背包放保溫杯、雨傘？，而，也能達到乾濕分離的管理，避免背包內貴重物品被沾濕。但亦有其他地區民眾有不同做法，像是會改放環保袋或帆布袋，若是不常下雨的縣市居民還會換成太陽眼鏡；不過許多人提醒，若背包側袋太淺，可能會導致雨傘或水壺向外傾斜，導致在搭乘捷運時不小心碰撞到路人，建議使用時要特別注意。