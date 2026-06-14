雨下不停，加上天氣變熱，讓不少人討厭的「蟑螂」大量出沒，想要防堵蟑螂入侵家裡，不僅要正確殺死蟑螂，更要找出蟑螂跑進家裡的路線，讓蟑螂進不來家裡，並且要做好斷絕食物、不留藏身處，才能減少蟑螂出沒的情況。無毒教母譚敦慈也表示，可使用「過碳酸鈉」來防堵蟑螂。
居家有3漏洞 小心蟑螂跑進家長住
蟑螂在氣溫25度以上時，活動能力最強，從梅雨季到夏天，高溫、高濕度的環境，讓蟑螂更容易繁殖。蟑螂除了讓人感到害怕之外，也會有衛生問題，蟑螂經常在髒亂的環境穿梭，像是水溝、垃圾、廚餘等，可能間接傳播細菌；蟑螂的排泄物、屍體、卵鞘等還可能導致部分民眾過敏。
成年的蟑螂只要5毫米的縫隙，就能從室外鑽進室內，還沒成年的蟑螂甚至只要更小的縫隙就能鑽進來，根據日本居家網站《grape》報導，害蟲防治專家指出，想要防堵蟑螂跑進家中，最好先把3個地方的漏洞補起來。
1、冷氣排水軟管和通風扇
冷氣室外機的排水軟管，可以讓蟑螂幼蟲輕鬆通過，可以買較細的濾網，把排水管末端包起來，防止蟑螂爬進排水管中。通風扇也可以加裝濾網，並要定期清潔濾網和軟管內的污垢。
2、排水管、門窗縫隙
排水管和地板的縫隙，可以說是蟑螂跑進家中的便利通道，建議可以購買「防臭密封塞」，或是「防臭地漏」等，堵住縫隙，讓蟑螂爬不上來。門窗縫隙則可以貼上密封膠帶，讓蟑螂爬不進來。
3、堆積紙箱
舊紙箱是蟑螂最愛的繁殖場所，紙箱縫隙可以遮光，又容易吸濕，潮濕的紙箱更是蟑螂的食物、水分來源，建議網購紙箱當天丟棄，不要堆積在家裡。
環境部「3不原則」防蟑螂
環境部表示，要讓蟑螂不住在家裡，就要讓家裡變成不適合蟑螂居住的空間，可遵循「3不原則」。
不給來：把家中門窗、排水管等縫隙封住，排水口不用時可用防蟲網蓋住。
不給住：定期清潔家裡，不要堆積雜物，讓蟑螂無處可躲。
不給吃喝：家裡食物要收好，廚餘最好不要過夜，或是可放進冰箱冷藏、冷凍；裝過食物的容器，要徹底把油脂、糖分洗掉，並保持廚房水槽乾燥，讓蟑螂沒有水喝。
跑進家中的蟑螂怎消滅？千萬別用打的
蟑螂跑進家裡最好不要用打的，因為蟑螂的屍體碎片、內臟等，可能會四處飛散，散布過敏原，如果真的用拖鞋打，一定要戴手套或用衛生紙等把蟑螂撿起來，不要徒手撿蟑螂，並且消毒地面與鞋底。
也可使用合格的殺蟑藥劑，像是蟑螂餌劑、殺蟲劑等，噴霧式的殺蟲劑適合直接看到蟑螂的時候，餌劑則可以擠在牆角、縫隙、櫥櫃下方等，蟑螂經常路過的地方；如果不放心使用殺蟑藥劑，林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈曾表示，過碳酸鈉除了能清潔餐具之外，也可把過碳酸鈉水，倒入廚房水槽水管、下水道清潔油污、髒污，讓蟑螂失去藏身之處。
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蟑螂在氣溫25度以上時，活動能力最強，從梅雨季到夏天，高溫、高濕度的環境，讓蟑螂更容易繁殖。蟑螂除了讓人感到害怕之外，也會有衛生問題，蟑螂經常在髒亂的環境穿梭，像是水溝、垃圾、廚餘等，可能間接傳播細菌；蟑螂的排泄物、屍體、卵鞘等還可能導致部分民眾過敏。
成年的蟑螂只要5毫米的縫隙，就能從室外鑽進室內，還沒成年的蟑螂甚至只要更小的縫隙就能鑽進來，根據日本居家網站《grape》報導，害蟲防治專家指出，想要防堵蟑螂跑進家中，最好先把3個地方的漏洞補起來。
冷氣室外機的排水軟管，可以讓蟑螂幼蟲輕鬆通過，可以買較細的濾網，把排水管末端包起來，防止蟑螂爬進排水管中。通風扇也可以加裝濾網，並要定期清潔濾網和軟管內的污垢。
2、排水管、門窗縫隙
排水管和地板的縫隙，可以說是蟑螂跑進家中的便利通道，建議可以購買「防臭密封塞」，或是「防臭地漏」等，堵住縫隙，讓蟑螂爬不上來。門窗縫隙則可以貼上密封膠帶，讓蟑螂爬不進來。
3、堆積紙箱
舊紙箱是蟑螂最愛的繁殖場所，紙箱縫隙可以遮光，又容易吸濕，潮濕的紙箱更是蟑螂的食物、水分來源，建議網購紙箱當天丟棄，不要堆積在家裡。
環境部表示，要讓蟑螂不住在家裡，就要讓家裡變成不適合蟑螂居住的空間，可遵循「3不原則」。
不給來：把家中門窗、排水管等縫隙封住，排水口不用時可用防蟲網蓋住。
不給住：定期清潔家裡，不要堆積雜物，讓蟑螂無處可躲。
不給吃喝：家裡食物要收好，廚餘最好不要過夜，或是可放進冰箱冷藏、冷凍；裝過食物的容器，要徹底把油脂、糖分洗掉，並保持廚房水槽乾燥，讓蟑螂沒有水喝。
蟑螂跑進家裡最好不要用打的，因為蟑螂的屍體碎片、內臟等，可能會四處飛散，散布過敏原，如果真的用拖鞋打，一定要戴手套或用衛生紙等把蟑螂撿起來，不要徒手撿蟑螂，並且消毒地面與鞋底。
也可使用合格的殺蟑藥劑，像是蟑螂餌劑、殺蟲劑等，噴霧式的殺蟲劑適合直接看到蟑螂的時候，餌劑則可以擠在牆角、縫隙、櫥櫃下方等，蟑螂經常路過的地方；如果不放心使用殺蟑藥劑，林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈曾表示，過碳酸鈉除了能清潔餐具之外，也可把過碳酸鈉水，倒入廚房水槽水管、下水道清潔油污、髒污，讓蟑螂失去藏身之處。