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烏弄宣布漲價「分區調整」！茶葉及原物料成本變動

烏弄2026年6月17日起部分品項供應與售價調整公告

烏弄北區14款菜單「貴5元」！

「變貴5元」

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▲烏弄原茶2026菜單（北區），6月17日起適用。（圖／翻攝自烏弄官網）

民眾的荷包又要變扁了！又有手搖飲料要漲價！烏弄UNOCHA宣布，「近年來台灣茶葉及相關原物料成本持續變動，為維持茶飲品質與對用料的堅持，自2026年6月17日起，將分區調整部分品項供應與售價」。《NOWNEWS今日新聞》記者比對新舊菜單，以北區為例，包括招牌金萱、拿鐵類等14款飲料「變貴5元」。創立15年的烏弄宣布，「近年來台灣茶葉及相關原物料成本持續變動，為維持茶飲品質與對用料的堅持，自2026年6月17日起，將分區調整部分品項供應與售價；詳細調整內容請參閱各門市新版菜單。」不過支持烏弄的粉絲聽聞，反而敲碗希望業者能多開幾家，留言表示：「希望羅東可以開一間跑宜蘭買好遠喔」、「希望能在中正紀念堂站附近開一家><」、「希望北投也要開一家」。親愛的顧客您好：感謝您長期以來對烏弄原茶的支持與喜愛。烏弄創立即將邁入15年，始終堅持選用高品質100%台灣原茶，希望讓更多人喝見台灣茶真正的味道。近年來，台灣茶葉及相關原物料與營運成本持續上升。為維持茶飲品質與對用料的堅持，不以降低原料標準作為因應，烏弄預計自2026年6月17日起，分區調整部分品項供應與售價。本次調整將依各區實際營運條件進行，部分品項供應內容與售價將因區域而有所不同，實際販售內容請依各門市菜單及點餐系統顯示為準。15年來，烏弄始終相信，一杯好茶的價值來自對原料、製程與風味的講究。未來，我們仍將持續選用高品質100%台灣原茶，將這份對台灣茶的堅持延續下去。感謝您的理解與支持，讓我們能夠繼續堅守這份不妥協的在地回甘。烏弄原生茶飲有限公司《NOWNEWS今日新聞》記者比對新舊菜單，以北區為例，將有14款飲料「變貴5元」。◾️35元→◾️55元→◾️55元→◾️65元→◾️55元→45元→555元→65元→50元→85元→65元→65元→65元→70元→