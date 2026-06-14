民眾的荷包又要變扁了！又有手搖飲料要漲價！烏弄UNOCHA宣布，「近年來台灣茶葉及相關原物料成本持續變動，為維持茶飲品質與對用料的堅持，自2026年6月17日起，將分區調整部分品項供應與售價」。《NOWNEWS今日新聞》記者比對新舊菜單，以北區為例，包括招牌金萱、拿鐵類等14款飲料「變貴5元」。
烏弄宣布漲價「分區調整」！茶葉及原物料成本變動
創立15年的烏弄宣布，「近年來台灣茶葉及相關原物料成本持續變動，為維持茶飲品質與對用料的堅持，自2026年6月17日起，將分區調整部分品項供應與售價；詳細調整內容請參閱各門市新版菜單。」
不過支持烏弄的粉絲聽聞，反而敲碗希望業者能多開幾家，留言表示：「希望羅東可以開一間 跑宜蘭買好遠喔」、「希望能在中正紀念堂站附近開一家><」、「希望北投也要開一家」。
烏弄2026年6月17日起部分品項供應與售價調整公告
親愛的顧客您好：
感謝您長期以來對烏弄原茶的支持與喜愛。
烏弄創立即將邁入15年，始終堅持選用高品質100%台灣原茶，希望讓更多人喝見台灣茶真正的味道。
近年來，台灣茶葉及相關原物料與營運成本持續上升。為維持茶飲品質與對用料的堅持，不以降低原料標準作為因應，烏弄預計自2026年6月17日起，分區調整部分品項供應與售價。
本次調整將依各區實際營運條件進行，部分品項供應內容與售價將因區域而有所不同，實際販售內容請依各門市菜單及點餐系統顯示為準。
15年來，烏弄始終相信，一杯好茶的價值來自對原料、製程與風味的講究。未來，我們仍將持續選用高品質100%台灣原茶，將這份對台灣茶的堅持延續下去。
感謝您的理解與支持，讓我們能夠繼續堅守這份不妥協的在地回甘。
烏弄原生茶飲有限公司
烏弄北區14款菜單「貴5元」！
《NOWNEWS今日新聞》記者比對新舊菜單，以北區為例，將有14款飲料「變貴5元」。
◾️手採阿里山金萱：35元→40元「變貴5元」
◾️養樂多綠茶：55元→60元「變貴5元」
◾️春枝梅綠：55元→60元「變貴5元」
◾️桑莓紅玉：65元→70元「變貴5元」
◾️檸檬梅綠：55元→60元「變貴5元」
◾️不苦喬麥茶：45元→50元「變貴5元」
◾️蕎麥冬露：55元→60元「變貴5元」
◾️不苦喬麥鮮奶：65元→70元「變貴5元」
◾️檸檬冬露：50元→55元「變貴5元」
◾️黑糖鮮奶珍珠：85元→90元「變貴5元」
◾️玉霞紅茶拿鐵：65元→70元「變貴5元」
◾️金萱紅茶拿鐵：65元→70元「變貴5元」
◾️珍珠紅茶拿鐵：65元→70元「變貴5元」
◾️杏仁凍紅茶拿鐵：70元→75元「變貴5元」
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創立15年的烏弄宣布，「近年來台灣茶葉及相關原物料成本持續變動，為維持茶飲品質與對用料的堅持，自2026年6月17日起，將分區調整部分品項供應與售價；詳細調整內容請參閱各門市新版菜單。」
不過支持烏弄的粉絲聽聞，反而敲碗希望業者能多開幾家，留言表示：「希望羅東可以開一間 跑宜蘭買好遠喔」、「希望能在中正紀念堂站附近開一家><」、「希望北投也要開一家」。
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烏弄創立即將邁入15年，始終堅持選用高品質100%台灣原茶，希望讓更多人喝見台灣茶真正的味道。
近年來，台灣茶葉及相關原物料與營運成本持續上升。為維持茶飲品質與對用料的堅持，不以降低原料標準作為因應，烏弄預計自2026年6月17日起，分區調整部分品項供應與售價。
本次調整將依各區實際營運條件進行，部分品項供應內容與售價將因區域而有所不同，實際販售內容請依各門市菜單及點餐系統顯示為準。
15年來，烏弄始終相信，一杯好茶的價值來自對原料、製程與風味的講究。未來，我們仍將持續選用高品質100%台灣原茶，將這份對台灣茶的堅持延續下去。
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烏弄原生茶飲有限公司
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◾️養樂多綠茶：55元→60元「變貴5元」
◾️春枝梅綠：55元→60元「變貴5元」
◾️桑莓紅玉：65元→70元「變貴5元」
◾️檸檬梅綠：55元→60元「變貴5元」
◾️不苦喬麥茶：45元→50元「變貴5元」
◾️蕎麥冬露：55元→60元「變貴5元」
◾️不苦喬麥鮮奶：65元→70元「變貴5元」
◾️檸檬冬露：50元→55元「變貴5元」
◾️黑糖鮮奶珍珠：85元→90元「變貴5元」
◾️玉霞紅茶拿鐵：65元→70元「變貴5元」
◾️金萱紅茶拿鐵：65元→70元「變貴5元」
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