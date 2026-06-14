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▲張耀勛（如圖）在《鐵拳教育》飾演就讀玄進國中的14歲觸法少年閔智雄，超多表情竟被說撞臉黃子佼。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓劇《鐵拳教育》在Netflix一上線就火速攻占各國的收看排行榜，還稱霸27個國家冠軍。除了主演金武烈、李星民、秦基周、表志勳爆紅外，每一集讓人恨的牙癢癢的惡人配角們，也都有高度討論。其中在第6集中，將14歲觸法少年當作是免死金牌，到處犯罪的33歲演員張耀勛，因精湛演技被觀眾挑選為最討厭人物之一。不過他的出現卻讓不少台灣人越看越眼熟，竟然被說撞臉黃子佼，讓觀眾瞬間出戲。33歲張耀勛在《鐵拳教育》第6集中，飾演就讀玄進國中的14歲觸法少年閔智雄，他不僅帶頭在學校為非作歹，霸凌、偷竊還不夠，還在校園販賣毒品、軟禁女學生。但就算犯罪被抓，他也毫無反省，不斷拿出觸法少年身分當免死金牌。不過張耀勛在劇中的幾個表情，卻意外讓觀眾越看越眼熟，竟發現他撞臉了黃子佼！讓大家一秒出戲直呼：「乍看還以為是黃子佼」、「很會演！狡猾的真想扁他，而且很像黃子佼」、「真的超像黃子佼，讓我瞬間出戲。」事實上，在劇中出演國中生的張耀勛，今年已經33歲，曾是2024年亞洲區「QS世界大學排名19」的韓國名校成均館大學學生，宋仲基、金大明都畢業於此，但張耀勛中途退學，最後畢業於韓國藝術綜合學校戲劇院演技系。他出道初期演過許多舞台劇，2020年開始參演電視劇，包含《青春應援》、《模範計程車2》、《首爾破笑組》等，但都僅是客串配角，直到今年參演《鐵拳教育》才一炮而紅。