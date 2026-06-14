2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）B組第1輪次賽事結束，卡達今（14）日爆出冷門，胡赫（Boualem Khoukhi）在傷停補時頭槌破網，以1：1逼和「十字軍團」瑞士，雙方各收穫1分積分，卡達跟隨昨（13）日加拿大的腳步，衝「0積分俱樂部」。此外，B組第1輪次結束，4隊都獲得1積分，也讓戰局撲朔迷離，第2輪次的賽果將影響戰局走勢。
卡達爆冷踢平瑞士 收穫隊史第1分積分
昨日B組首戰由地主之一的加拿大迎戰波士尼亞與赫塞哥維納 （波赫），波赫在上半場21分鐘靠著盧基奇（Jovo Lukic）的頭槌破網，下半場第78分鐘，拉林（Cyle Larin）精彩轉身射門，替加拿大踢進重要的追平分，雙方最終以1：1踢平，各拿下1分積分。
今日瑞士交手卡達，賽前瑞士被評估這場應該能輕鬆拿下，上半場第17分鐘，弗魯勒（Remo Freuler）在禁區內製造犯規博得點球機會，由恩博洛（Breel Embolo）穩穩罰進，瑞士先馳得點取得領先。不過下半場瑞士卻被卡達防線死守，始終踢不進第2球，卡達則由守轉攻，在傷停補時的第94分鐘，胡赫關鍵頭槌入網，卡達將比分扳平，雙方最後以1：1握手言和。
B組第1輪次踢完戰績相同 瑞士首戰沒贏跌破眼鏡
卡達此役踢平瑞士，可說是大爆冷門，正賽開踢前，瑞士是公認B組最強的球隊，高機率以分組第1出線，卡達則被評估難以與歐、美勁旅們抗衡，連搶分組第3都有點困難。不過卡達此役上演驚奇，不僅成功登出「0積分俱樂部」，也讓B組的戰況變得撲朔迷離，目前第一輪次踢完，B組4隊皆獲得1分積分。
也因此，第2輪次對各隊來說顯得更重要，尤其是被看好出線的「十字軍團」，下一場將交手波赫；卡達則是對決地主加拿大，哪隊能在2戰踢完後能佔上風，成為B組觀戰焦點。
📍2026世界盃B組賽程表
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昨日B組首戰由地主之一的加拿大迎戰波士尼亞與赫塞哥維納 （波赫），波赫在上半場21分鐘靠著盧基奇（Jovo Lukic）的頭槌破網，下半場第78分鐘，拉林（Cyle Larin）精彩轉身射門，替加拿大踢進重要的追平分，雙方最終以1：1踢平，各拿下1分積分。
今日瑞士交手卡達，賽前瑞士被評估這場應該能輕鬆拿下，上半場第17分鐘，弗魯勒（Remo Freuler）在禁區內製造犯規博得點球機會，由恩博洛（Breel Embolo）穩穩罰進，瑞士先馳得點取得領先。不過下半場瑞士卻被卡達防線死守，始終踢不進第2球，卡達則由守轉攻，在傷停補時的第94分鐘，胡赫關鍵頭槌入網，卡達將比分扳平，雙方最後以1：1握手言和。
B組第1輪次踢完戰績相同 瑞士首戰沒贏跌破眼鏡
卡達此役踢平瑞士，可說是大爆冷門，正賽開踢前，瑞士是公認B組最強的球隊，高機率以分組第1出線，卡達則被評估難以與歐、美勁旅們抗衡，連搶分組第3都有點困難。不過卡達此役上演驚奇，不僅成功登出「0積分俱樂部」，也讓B組的戰況變得撲朔迷離，目前第一輪次踢完，B組4隊皆獲得1分積分。
也因此，第2輪次對各隊來說顯得更重要，尤其是被看好出線的「十字軍團」，下一場將交手波赫；卡達則是對決地主加拿大，哪隊能在2戰踢完後能佔上風，成為B組觀戰焦點。
📍2026世界盃B組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月13日（六）
|凌晨03：00
|加拿大1：1波赫
|BMO球場／多倫多
|6月14日（日）
|凌晨03：00
|卡達1：1瑞士
|利惠體育場／舊金山
|第2輪
|6月19日（五）
|凌晨03：00
|瑞士vs波赫
|SoFi體育場／洛杉磯
|6月19日（五）
|早上06：00
|加拿大vs卡達
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|第3輪
|6月25日（四）
|凌晨03：00
|瑞士vs加拿大
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|6月25日（四）
|凌晨03：00
|波赫vs卡達
|流明球場／西雅圖
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