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📍2026世界盃B組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月13日（六） 凌晨03：00 加拿大1：1波赫 BMO球場／多倫多 6月14日（日） 凌晨03：00 卡達1：1瑞士 利惠體育場／舊金山 第2輪 6月19日（五） 凌晨03：00 瑞士vs波赫 SoFi體育場／洛杉磯 6月19日（五） 早上06：00 加拿大vs卡達 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月25日（四） 凌晨03：00 瑞士vs加拿大 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月25日（四） 凌晨03：00 波赫vs卡達 流明球場／西雅圖

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）B組第1輪次賽事結束，卡達今（14）日爆出冷門，胡赫（Boualem Khoukhi）在傷停補時頭槌破網，以1：1逼和「十字軍團」瑞士，雙方各收穫1分積分，卡達跟隨昨（13）日加拿大的腳步，衝「0積分俱樂部」。此外，B組第1輪次結束，4隊都獲得1積分，也讓戰局撲朔迷離，第2輪次的賽果將影響戰局走勢。昨日B組首戰由地主之一的加拿大迎戰波士尼亞與赫塞哥維納 （波赫），波赫在上半場21分鐘靠著盧基奇（Jovo Lukic）的頭槌破網，下半場第78分鐘，拉林（Cyle Larin）精彩轉身射門，替加拿大踢進重要的追平分，雙方最終以1：1踢平，各拿下1分積分。今日瑞士交手卡達，賽前瑞士被評估這場應該能輕鬆拿下，上半場第17分鐘，弗魯勒（Remo Freuler）在禁區內製造犯規博得點球機會，由恩博洛（Breel Embolo）穩穩罰進，瑞士先馳得點取得領先。不過下半場瑞士卻被卡達防線死守，始終踢不進第2球，卡達則由守轉攻，在傷停補時的第94分鐘，胡赫關鍵頭槌入網，卡達將比分扳平，雙方最後以1：1握手言和。卡達此役踢平瑞士，可說是大爆冷門，正賽開踢前，瑞士是公認B組最強的球隊，高機率以分組第1出線，卡達則被評估難以與歐、美勁旅們抗衡，連搶分組第3都有點困難。不過卡達此役上演驚奇，不僅成功登出「0積分俱樂部」，也讓B組的戰況變得撲朔迷離，目前第一輪次踢完，B組4隊皆獲得1分積分。也因此，第2輪次對各隊來說顯得更重要，尤其是被看好出線的「十字軍團」，下一場將交手波赫；卡達則是對決地主加拿大，哪隊能在2戰踢完後能佔上風，成為B組觀戰焦點。