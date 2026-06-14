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2026年NBA總冠軍賽場內外話題不斷，聖安東尼奧馬刺在Game 4慘遭紐約尼克上演29分史詩級逆轉後，陣中當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）賽後又成為場外風波主角。根據美國媒體報導，文班亞馬返回球隊飯店時，竟遭部分激進球迷丟擲雞蛋襲擊，所幸未造成傷害。事件曝光後引發外界譁然，NBA傳奇球星巴克利（Charles Barkley）更在節目中怒轟肇事者是「敗類」、「懦夫」，甚至直言這種行為根本就是「小癟三」才做得出來的事，讓總冠軍賽場外再添爭議。馬刺在第四戰經歷了NBA總決賽史上最殘酷的崩盤，他們揮霍了多達29分的巨大領先優勢，最終以106比107慘遭尼克大逆轉吞敗。然而，紐約球迷的瘋狂慶祝卻越界演變成暴力行為，文班亞馬意外成為了紐約客極端敵意下的最新受害者。據報導，這起丟擲事件發生在賽後，當文班亞馬正準備走進馬刺下榻的球隊飯店時，多樣物品朝這位法國超級球星飛去，其中估計有三顆雞蛋險些砸中他。向來心直口快的巴克利在ESPN的《Inside the NBA》節目中，對這起事件的肇事者毫不留情地開砲：「到底是哪種敗類會拿三顆雞蛋去砸斑馬？就在你以為紐約客不可能再更像個混混的時候，他們就做出了這種事，」巴克利憤怒地表示，「你還得特別花心思回家拿雞蛋，然後再跑去砸他。這些人就是懦夫，徹頭徹尾的懦夫。」儘管深知這些球迷的行為極度不妥，但剛經歷了殘酷敗仗的文班亞馬，對此卻展現出超齡的冷靜與不以為意。「我其實沒想太多，」文班亞馬對此淡定表示。「我只看到了那支丟雞蛋的影片，沒看到其他的。但這沒關係，我並不討厭。顯然這行為一點都不好，但這完全影響不了我。」目前，對文班亞馬丟擲雞蛋的嫌犯尚未落網，但隨著總冠軍賽的戰況與場外狂熱持續延燒，NBA官方與紐約當局已承諾將進一步加強後續賽事與球員住宿的維安工作。