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▲內馬爾今天雖然沒上場，但還是有坐在板凳幫隊友加油打氣。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃火熱開打，巴西今（14）日對戰摩洛哥，球星內馬爾（Neymar）雖因傷停賽，但場外話題不斷。一名神祕的巴西富豪因健康狀況不佳，去年立遺囑，宣布要將總計10億美元（約合新台幣310億）的資產全都留給內馬爾，唯一附帶條件只希望他保持對家庭的重視和對足球的熱愛，超狂遺囑讓外界驚呆。外媒《Portal Leodias》、《RIC》去年9月報導，這份引發全球體壇震驚的遺囑，在巴西南部城市阿雷格里港（Porto Alegre）完成公證，並由兩位見證人簽署確認。據悉，立下這份遺囑的富豪當時年僅31歲，名下有高達61億巴西幣，也就是約10億美元的龐大財產，他不留給家人繼承，反而想拱手送給內馬爾。該富豪受訪時坦言，自己至今未婚單身、膝下無子女，加上健康持續惡化，才萌生提前立遺囑的念頭。他無奈表示，自己身邊沒有合適且值得託付財產的直系親人，既不願意將財富留給關係疏遠的親屬，也坦言「不信任政府」，在多方考量後，最終決定將可自由處置的全部財產贈予內馬爾。至於為什麼會選擇一位從未見過面的足球明星當唯一繼承人？該名富豪深情透露，自己與內馬爾在個人經歷上產生了強烈的認同感。「內馬爾與他父親的情感連結，讓我深有共鳴。最重要的是，我相信他不是一個唯利是圖的人，在這個時代，這樣的人實在罕見。」富豪強調，內馬爾與父親之間的緊密互動，讓他深刻想起自己已故的父親，「這種家庭連結，是我唯一信任的情感」，也成為這份遺囑最核心的精神基礎。除了金錢資產，富豪甚至希望將部分的私人珍藏與家族傳承物品一併交給內馬爾。唯一條件是希望他能持續保持對家庭的重視以及對足球的熱愛。據了解，這份遺囑目前已經送交法院認證，而內馬爾團隊並無回應，顯然是想冷處理相關討論，不想隨之起舞。該名富豪目前也還活著，所以錢沒真的交到內馬爾手上；若是富豪死掉，也不排除有親友出來打官司爭產，甚至富豪活著的期間也可能因為一個念頭的改變，就更換繼承人，所以這筆意外之財目前無法確定最終是否真的會落到內馬爾手裡。不過根據資產統計網站Celebrity Net Worth調查，內馬爾目前的個人身家大約落在3億至4.5億美元之間（約新台幣100億至138億元），如果他之後真的收到這10億美元，資產將一舉超越梅西與C羅，成為全球史上最有錢的現役運動員。而內馬爾上個月在比賽時，右小腿二級拉傷，所以今日無法出賽，他入選國家隊一事也因此引發質疑。對此，巴西國家隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）表示，內馬爾雖然無法參加世界盃首戰，但仍有機會參與後續的比賽，加上他是隊內的精神支柱，即便沒上場也會坐在板凳區給予學弟們信心、安撫，是重要的領袖。