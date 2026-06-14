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▲劉伊心認為買房就是給自己一點壓力，但要有「長期投資」的觀念，不要希望短期內會有暴利。（圖／翻攝自劉伊心臉書）

▲劉伊心當時購買房子的台北民生社區「名人世界」，前年還以屋齡逾40年登上10大熱門社區的亞軍。（圖／翻攝自Google Map）

有「美胸皇后」之稱的劉伊心，不只對於保養身材很有一套，也擅長用投資讓財產增值。她在23歲就買下人生第一間房，當時雖然要價千萬，卻只要20%的頭期款，她從那時當起包租婆，一直長年收租金，該房所在的鄰近地區，4年前同樣規格物件有的已開價逾2千萬，等於價格將近翻倍。她更曾分享買房4大心法，表示要稍微給自己一點壓力，才會有動力投資。劉伊心大學剛畢業一年左右的23歲，就買下民生社區圓環售價1千萬的「名人世界」的兩房物件，當時除了頭期款只要兩百萬，貸款也很不錯，她就逼著自己硬是把頭期款先存下來，購入自己人生的第一間房，除了有投資的機會外，也曾經想過若未來姻緣無著落，自己一個人也有地方住。她的買房4大心法之一就是適度給自己壓力，有壓力才會有動力，她就靠這間房從當年的1千萬滾出現今近兩千萬的價值。而要以房地產來投資，價格的增長就很重要，因此絕不能隨便亂買。劉伊心的買房4大心法，其中一條則是買房的「地點」很重要，比如生活機能、交通等都需要作為考量。像她這棟「起家厝」，當年雖然還沒捷運，鄰近民生社區圓環，因此公車路線不算少，又有完善的生活設施，就是有增值潛力的好地段。至於買房的時機，則是她買房4大心法其中的另一條：不管什麼投資都必須「先觀望再上車」，千萬別太心急或是太躁進，否則落空就後悔莫及。這個不只是房地產，購買股票、債券或是投資生意等都適用，過於心急很容易思慮不周，貿然就把錢砸下去，翻車的機率就很高。台灣目前房價偏高，買房之間更是不能不精打細算。最後一點買房心法，也跟上一條有點接近，就是買房時的心態要調整，請先將眼光要放遠，不要希望短期獲取暴利，一定要有「長期投資」的態度，且應該要使用閒置現金，千物不可挪用到緊急備用金，像是如果小孩子最近幾年需要的教育費用，就不要全部砸下去。對於大多數人而言，大學剛畢業一年左右，還是剛進社會的菜鳥階段，收入與資源都有限，可是劉伊心已經想到至少先幫自己買下一間房，給自己壓力之後，這間房在4年前的市價就已超過1700萬，平均單坪至少65.8萬元，比她當年花了1000萬去買，明顯大幅增長，而她長年收租，持續有一筆收入，確實是很值得的投資。