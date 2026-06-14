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▲今明兩天，梅雨季第三輪較明顯降雨展開，全台有雨。（圖／台灣颱風論壇）󠀠

透過中央氣象署雷達回波圖，可以發現台灣西半部不斷有降雨雲系移進陸地，全台將迎接連續2天的大量降雨，提醒民眾今（14）日上午西半部、北台灣已經出現明顯雨勢，特別是中南部地區雨量最多，外出活動要特別留意。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，發展旺盛的雨帶已經抵達台灣海峽，並持續朝西部陸地接近中，各地請注意天氣變化，今明兩天，梅雨季第三輪較明顯降雨展開，全台有雨，尤其中、南部地區雨勢較為明顯，若雷雨帶發展特別旺盛，局部地區需留意短時強降雨發生。氣象專家林得恩也提及，除了西南風外，台灣北部海面還有鋒面，降雨範圍增大，降雨強度也增強，中南部地區雨勢最為明顯，有間歇性的陣雨或雷雨，尤其是山區降雨集中，有局部大雨、短延時豪雨發生的機會。「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，周二起鋒面逐漸遠離，西南風也逐步減弱，降雨將由北而南逐漸趨緩，周四起太平洋高氣壓將逐漸接手，台灣轉為典型夏季型天氣，梅雨季也可望正式畫下句點。