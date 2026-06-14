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麥當勞厚鬆餅堡賣爆！歡樂送APP爆災情：無法點餐

▲麥當勞厚鬆餅堡今年第三度開賣，還開放外送，沒想到今早爆災情。（圖／記者蕭涵云攝）

記者實測「系統維護中」！歡樂送電話打10通：轉語音地獄

「系統維護中」，

「6/14（日）將進行系統維護，暫時無法使用相關功能，如需使用歡樂送服務您可以透過電話02-40666888使用現金訂餐，造成您的不便，敬請見諒。」

▲麥當勞歡樂送APP爆災情，從點餐無法結帳、變直接系統維護，功能完全停擺。（圖／翻攝自麥當勞APP）

麥當勞早餐第三度開賣McGriddles「厚鬆餅堡」，今（14）日麥當勞APP秒爆災情，許多消費者下單後無法結帳、忽然系統關閉，或是無法點餐；《NOWNEWS今日新聞》記者登入系統，目前顯示「6/14（日）將進行系統維護」，而記者實際撥打電話02-40666888，連續打了10通不是忙線中，就是進入轉語音地獄。麥當勞厚鬆餅堡再度回歸開賣，今年首度開放歡樂送與Uber Eats、foodpanda外送，連日來不只餐廳現場熱賣、連外送訂單也接到手軟，沒想到正當消費者慶幸下雨天免出門淋雨排隊，今早卻爆出災情。有粉絲上午打開麥當勞APP使用歡樂送功能，卻在下單後無法結帳、忽然系統關閉，也有網友直接無法點餐。；Threads上網友則紛紛發文取暖「有沒有人也遇到今天早上麥當勞的歡樂送無法點餐？」《NOWNEWS今日新聞》記者稍早嘗試登入系統，目前顯示說明但當記者實際撥打歡樂送電話02-40666888，連續打了10通總是忙線中，總算在第11通接線，卻也只是進入無限轉語音地獄，仍舊無法點餐。記者求證業者，