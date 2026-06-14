蘋果（Apple）在WWDC 2026正式發表iOS 27，雖然並未公布任何折疊iPhone消息，但有國外用戶眼尖發現iOS 27出現前所未見的程式碼，包括「foldState」（折疊狀態）與「angleDegrees」（折疊角度）等關鍵字，猜測與蘋果首款摺疊iPhone有關。外傳有機會以「iPhone Ultra」或「iPhone Fold」名稱，在2026年9月秋季與iPhone 18 Pro同步亮相，讓眾多果粉十分期待。

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蘋果摺疊iPhone最新爆料！iOS 27程式碼洩關鍵字

蘋果推出的iOS 27新一代作業系統，目前已釋出開發者測試版，預估正式版將於2026秋季推出，但根據國外網友Sam Henri Gold在社群平台X指出，發現iOS 27開發者測試版與相關開發框架中，程式碼竟出現「「foldState」（折疊狀態）與「angleDegrees」（折疊角度）等關鍵字。

▲蘋果推出的iOS 27新一代作業系統，目前已釋出開發者測試版，預估正式版將於2026秋季推出。（圖／記者周淑萍攝）
▲蘋果推出的iOS 27新一代作業系統，目前已釋出開發者測試版，預估正式版將於2026秋季推出。（圖／記者周淑萍攝）
兩大關鍵幾乎直接展示了折疊裝置的功能，代表手機展開或折疊的狀態，以及螢幕開合角度的偵測等。除了增加相關關鍵字以外，用戶還發現新增一項用於檢查裝置內建螢幕總數的機制，由於現在iPhone只有一個主螢幕，該項功能被認為蘋果正在為摺疊iPhone做準備，猜測未來將有具備內外雙螢幕和多顯示的裝置即將登場。

蘋果首款摺疊iPhone傳9月亮相！定價恐破6萬、只有2種顏色

目前外界傳聞蘋果首款折疊iPhone將命名為「iPhone Ultra」或「iPhone Fold」，預計在2026年9月秋季與iPhone 18 Pro系列一同登場。根據Macworld指出，摺疊iPhone定位將接近iPhone與iPad之間的高階混合裝置，售價傳聞可能落在2000美元（約新台幣62897元）以上，有機會成為史上最貴的iPhone。

此外，據MacRumors整理，蘋果摺疊iPhone首波配色可能只有經典銀白色，和接近海軍藍的深靛藍2種顏色。雖然蘋果官方尚未公布任何消息，但配件商iFunSmart官網在前些日子搶先上架一款名為「iPhone Ultra/Fold Smoke MagSafe Case」的手機殼，其採用左右分離式設計，以此配合機身開合，背面還有雙鏡頭開孔與磁吸環，但正式外觀與功能如何尚未明確，仍待官方進一步證實。

▲配件商iFunSmart官網上架疑似蘋果摺疊iPhone保護殼，商品圖可見分離式邊框設計，外型疑似採書本式摺疊結構。（圖／翻攝iFunSmart官網）
▲配件商iFunSmart官網上架疑似蘋果摺疊iPhone保護殼，商品圖可見分離式邊框設計，外型疑似採書本式摺疊結構。（圖／翻攝iFunSmart官網）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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