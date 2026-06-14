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美國與伊朗正朝簽署終戰協議邁進，不過就在外界關注協議能否如期完成之際，知情人士透露，雙方近期已決定改採電子方式簽署諒解備忘錄（MOU），以加快程序並避免在最後關頭出現變數，導致談判成果功虧一簣。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，知情官員透露，美伊雙方及居中斡旋的調解方過去一天密集協商，最終促成線上簽署方案。此舉主要是為了盡快將協議正式定案，降低協議尚未簽署期間可能出現的政治或軍事風險。美國總統川普（Donald Trump）日前曾表示，希望在歐洲舉行實體簽署儀式，並由副總統范斯（JD Vance）代表美方出席。然而，這項安排最終未能實現。知情人士指出，主要原因之一在於行程與安全考量。依照美國政府慣例，總統與副總統通常不會同時出訪海外，以確保政府運作與國家安全的延續性。川普預定於16日前往法國出席七大工業國集團（G7）峰會，在時間安排上，若范斯赴歐洲參與簽署儀式，再趕回美國配合川普出訪，實務上相當困難。因此，為了確保這項協議能塵埃落定，雙方最終提出了電子簽章（electronic signing）的替代方案。據了解，多位國際斡旋小組成員擔憂，協議拖延愈久，愈可能出現意外事件影響談判進展，甚至導致其中一方改變立場或退出協議。因此，各方傾向盡速完成簽署，以鞏固來之不易的成果。不過，即使簽署程序逐漸明朗，美伊雙方對協議內容的公開說法仍存在差異。消息人士指出，華府與德黑蘭目前對協議涵蓋的內容、伊朗將獲得哪些經濟與金融制裁減免等問題，至今仍有不同版本的解讀。外界目前尚不清楚，這些差異僅是雙方因國內政治考量而採取不同的對外表述策略，抑或反映出更深層的分歧，未來仍可能對協議落實造成衝擊，甚至導致談判破裂。川普13日宣稱，美伊協議即將於14日完成，並表示一旦協議正式生效，遭伊朗封鎖數月的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將立即恢復全面通航。不過伊朗政府與革命衛隊接連否認協議已準備就緒，強調相關文件尚未最終定稿，也否認川普所稱的簽署時程。在雙方持續釋出互相矛盾訊息之際，市場與國際社會正密切關注這份被視為可能改變中東局勢的重要協議，是否能夠真正落實，並為長期緊張的美伊關係帶來突破。