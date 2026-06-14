台灣離岸風電發展傳捷報！經濟部表示，我國離岸風場已於本週五（12日）完成第500座離岸風力機，總裝置容量累計達4.8GW，根據全球風能理事會（GWEC）2026年最新報告指出，台灣2025年離岸風電單年新增裝置容量排名全球第三，總裝置容量排名全球第五，再創新里程碑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣近10年完成500座風機　去年離岸風電發電量突破100億度

經濟部能源署說明，我國離岸風電自2017年完成首2座示範風力機至今達成500座風力機，期間歷經重重挑戰，包括疫情、通膨、國際情勢變化等外在因素，全球離岸風電工程都受到衝擊，但台灣於公私部門協力合作下，持續突破進展、創下設置佳績，相較歐洲國家已發展20到30年，台灣近10年即完成500座風機，總裝置容量4.8GW，排名全球第五，實屬不易。

此外，能源署強調，台灣離岸風機更經歷多次颱風及地震考驗，目前所有離岸風力機組都挺立在台灣海峽中，持續穩定產生綠電，去年離岸風電發電量單年突破100億度以上。

能源署表示，這是全體參與台灣離岸風電人員、開發商、供應鏈業者、銀行及民間團體等共同攜手合作的成果，也感謝各相關部會的協助與支持，公私協力推動離岸風電，共同排除設置過程遭遇困難。

能源署提到，在全球淨零減碳的趨勢下，將持續與各方共同合作推動離岸風電設置，以提供國內穩定綠電，提升我國能源韌性與產業國際競爭力，達成2050淨零碳排目標。

▲海龍風場離岸風力機安裝工程。（圖╱海龍風場提供）
▲海龍風場離岸風力機安裝工程。（圖╱海龍風場提供）

相關新聞

對離岸風電3之3招商有信心　龔明鑫：超過「1隻手」廠商來拜會

離岸風電迎轉機！台電同意加付55.57億元　正崴、森崴能源攻漲停

離岸風電遇逆風！森崴能源全額交割後連吞四根跌停

台灣離岸風電「氣候窗」打開！各路風場開發商趕工拚發電

林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...