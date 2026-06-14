我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海龍風場離岸風力機安裝工程。（圖╱海龍風場提供）

台灣離岸風電發展傳捷報！經濟部表示，我國離岸風場已於本週五（12日）完成第500座離岸風力機，總裝置容量累計達4.8GW，根據全球風能理事會（GWEC）2026年最新報告指出，台灣2025年離岸風電單年新增裝置容量排名全球第三，總裝置容量排名全球第五，再創新里程碑。經濟部能源署說明，我國離岸風電自2017年完成首2座示範風力機至今達成500座風力機，期間歷經重重挑戰，包括疫情、通膨、國際情勢變化等外在因素，全球離岸風電工程都受到衝擊，但台灣於公私部門協力合作下，持續突破進展、創下設置佳績，相較歐洲國家已發展20到30年，台灣近10年即完成500座風機，總裝置容量4.8GW，排名全球第五，實屬不易。此外，能源署強調，台灣離岸風機更經歷多次颱風及地震考驗，目前所有離岸風力機組都挺立在台灣海峽中，持續穩定產生綠電，去年離岸風電發電量單年突破100億度以上。能源署表示，這是全體參與台灣離岸風電人員、開發商、供應鏈業者、銀行及民間團體等共同攜手合作的成果，也感謝各相關部會的協助與支持，公私協力推動離岸風電，共同排除設置過程遭遇困難。能源署提到，在全球淨零減碳的趨勢下，將持續與各方共同合作推動離岸風電設置，以提供國內穩定綠電，提升我國能源韌性與產業國際競爭力，達成2050淨零碳排目標。