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▲李泰煥（中）31歲演高中生毫不違和。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix韓劇《鐵拳教育》在5日一次上線後討論度不斷，不只主演金武烈、李星民、秦基周、表志勳爆紅，就連每集配角都超吸睛。其中一位人氣韓劇熟面孔也驚喜出演，就是曾演過《高校處世王》、《W－兩個世界》、《金秘書為何那樣》、《三十九》等劇的李泰煥，擁有一張成熟帥臉的他，其實大多都出演年齡較大角色，還曾在21歲時，就演出大自己6歲的李鍾碩的哥哥。而這次他完美化身九雲高中老大，也被笑說是老來放。李泰煥這次在《鐵拳教育》中，飾演第2集九雲高中的老大，還沒畢業就已被幫派吸收，其他學生也為了能入他的眼，一有時間就打架，希望可以進入幫派。而他這次不同以往的成熟模樣，而是頂著一頭長髮，手臂全是刺青，展現小混混般的演技，讓許多人都認不出來，完美在31歲的年紀，展現出高中生的狂妄與叛逆。但其實，李泰煥因為成熟長相，大部分都是出演年齡較大的角色。2014年、19歲時，他在《傲慢與偏見》出演調查官、21歲時在《W－兩個世界》出演大6歲李鍾碩的保鑣哥哥，年齡設定還是31歲，足足比他原本年紀大了10歲。而在2018年的《金秘書為何那樣》中，李泰煥又演哥哥，這次是朴敘俊，而李泰煥的年齡設定也瞬間飆到35歲。2022年出演的《三十九》中，李泰煥依然是超齡演技，飾演35歲的餐廳社長兼主廚，讓大家都忍不住笑說他的帥臉根本是老來放。李泰煥在1995年出生，並於2013年與徐康俊、唯一、孔明、姜泰伍組成演員團體「5urprise」出道，因高挑健壯的身材，曾獲得「亞洲模特兒大賞」新人獎。而他出道以來曾演過許多超人氣韓劇，是大批劇迷的熟面孔。