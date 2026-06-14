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總統府日前公布29名監察院監委名單，將送至立法院行使人事同意權，對此國民黨表示尊重黨團自主，而民眾黨則嗆聲絕對不會通過。對此行政院前政委張景森表示，藍綠對廢除監察院只說不做談起，台灣政治最可恥的地方，不是立場不同，而是說一套、做一套，還要講得義正詞嚴，監察院的存廢爭議，就是最好的例子，「誠實，真的有這麼難嗎？請藍綠政黨別再說一套、做一套了」。張景森表示，民進黨長期主張廢除考試院與監察院，顯然在其論述中，監察院一無是處。然而，民進黨執政已屆10年，監察院廢除了嗎？沒有。在立法院有正式啟動修憲提案嗎？有。但沒有國民黨配合，只能消極宣示立場。最後以「《憲法》規定乃總統義務」為由，被迫無奈地繼續提名、任命。張景森說，國民黨亦是半斤八兩，在傳統上並非主張廢除監察院的政黨，馬英九任內對廢考監持保留態度，這在當時至少還算一種坦率的立場。然而，近年眼見監察院落入民進黨掌控，國民黨便開始跟著高喊廢監院。如今連蔣萬安都說要廢除監察院了，這時候雙方還不能合作修憲，是何道理？難道大家都在講假的嗎？張景森指出，觀察國民黨和民進黨執政多年，不管誰執政，對於廢除監察院，並不積極，背後核心理由不外乎兩點，首先是廢除監察院需要完備的替代制度，替代方案不太令人放心。監察權要移往何處？官員失職由誰調查？彈劾權如何設計？人權保障由誰負責？這些憲政難題，絕非一句「廢物院」就能敷衍帶過。若將調查彈劾權全面移轉至立法院，以目前國會長年面臨社會信任度不高的現況，立委能否超然物外、秉公處理？抑或淪為政治惡鬥、甚至壓迫公務員的工具？這點恐難令人民放心，也很難令執政的政黨放心。其次是啟動修憲存在著難以跨越的政治風險，張景森說，修憲猶如打開潘朵拉的盒子，一旦啟動，誰也無法預料會釋放出何種無法收拾的政治風暴。特別是若修憲觸及敏感的國家定位、動搖兩岸現狀，勢必引發美中兩國的強烈反彈。這正是主張維持現狀的民進黨和國民黨主流派，最深沉的顧慮。客觀審視，這恐怕才是現階段不碰修憲的核心關鍵。張景森表示，但倘若真是出於地緣政治與穩定現狀的考量，政黨更沒有理由不對人民坦承。與其遮遮掩掩，不如明確說明現階段修憲的實質顧慮，相信人民也可以理解。張景森提到，若在廢院之後尚無法提出更好的配套，或修憲上有疑慮，那麼回頭完善監察院的功能，或許是更穩健的改革方向。在現行憲政體制下努力提升監察院的獨立性與功能性就是可行的辦法。要提高監察院的獨立性和功能性，總統應該提名完全超越黨派、具備專業素養的獨立人士擔任監委。立法院也應該秉持合理的標準，給予審查。張景森說，真正誠實的立場只有兩種，要留，就說明理由，提名超越黨派、專業可信的人才；要廢，就朝野認真推動修憲，並提出完整的替代方案。最糟糕的政治權謀，執政黨一邊喊廢、一邊使用；在野黨一邊痛斥酬庸，一邊卻緊盯著大位，等待自己執政時再來酬庸。最後張景森說，最下策的方式，則是硬生生「凍結」監察院。讓監察機制陷入空轉，等於直接廢止監察權，進而導致行政機關公務員因缺乏監督而恣意妄為，這絕非國家之幸，「誠實，真的有這麼難嗎？請藍綠政黨別再說一套、做一套了」。