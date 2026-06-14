2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，G組「法老軍團」埃及將在6月16日迎來本屆賽會首戰，不過根據埃及足球協會（EFA）表示，埃及國家隊在球衣左胸的紀念非洲國家盃奪冠的「7星」標誌將會拿掉。針對世界盃，FIFA堅持球衣上的星星只能用來紀念在世界盃本賽事中奪冠的次數，唯一的例外是烏拉圭，胸口上的4星代表2次世界盃冠軍、2次奧運金牌，因為2項賽事都是FIFA主辦。
埃及非洲國家盃奪下7冠 世界盃球衣胸口「7星」必須摘除
「法老軍團」的球衣上，通常會在國家隊徽上方加上7顆星，以彰顯他們在非洲賽事中所取得的輝煌成就。不過，他們在今年初就已經收到提醒，必須調整運球衣設計以符合FIFA的規範。埃及足協向《ESPN》表示，「這是一個例行程序，4個月前，FIFA就通知了足協，在世界盃比賽期間，國家隊球衣上不得顯示非洲國家盃的冠軍星，國家隊早已預料到這一點，並提前做好了必要的準備。」
在通常情況下，國家隊是否在球衣上加上標誌以紀念歷史榮譽，是由各國足協自行決定，不同的國家足協對此規範也有不同的解讀方式。然而，針對世界盃這項賽事，FIFA堅持球衣上的星星只能用來紀念在世界盃本賽事中奪冠的次數，唯一的例外是烏拉圭。
烏拉圭是唯一例外 4星來自世界盃冠軍、奧運金牌
烏拉圭被允許在球衣上放置4顆星，其中兩顆代表1930年和1950年贏得的世界盃冠軍，另外2顆則代表1924年和1928年贏得的奧運金牌，因為這2屆奧運足球賽事皆是由FIFA所主辦。
本屆是埃及自2018年俄羅斯世界盃（當時在小組賽3戰全敗遭到淘汰）以來，首度重返世界盃舞台。在此之前，他們曾於 1934年和1990年參賽，但從未在世界盃會內賽中贏得過任何一場比賽。埃及本屆首戰將於6月16日對陣比利時，6月22日迎戰紐西蘭， 6月26日交手伊朗。
📍2026世界盃G組賽程表
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「法老軍團」的球衣上，通常會在國家隊徽上方加上7顆星，以彰顯他們在非洲賽事中所取得的輝煌成就。不過，他們在今年初就已經收到提醒，必須調整運球衣設計以符合FIFA的規範。埃及足協向《ESPN》表示，「這是一個例行程序，4個月前，FIFA就通知了足協，在世界盃比賽期間，國家隊球衣上不得顯示非洲國家盃的冠軍星，國家隊早已預料到這一點，並提前做好了必要的準備。」
在通常情況下，國家隊是否在球衣上加上標誌以紀念歷史榮譽，是由各國足協自行決定，不同的國家足協對此規範也有不同的解讀方式。然而，針對世界盃這項賽事，FIFA堅持球衣上的星星只能用來紀念在世界盃本賽事中奪冠的次數，唯一的例外是烏拉圭。
烏拉圭被允許在球衣上放置4顆星，其中兩顆代表1930年和1950年贏得的世界盃冠軍，另外2顆則代表1924年和1928年贏得的奧運金牌，因為這2屆奧運足球賽事皆是由FIFA所主辦。
本屆是埃及自2018年俄羅斯世界盃（當時在小組賽3戰全敗遭到淘汰）以來，首度重返世界盃舞台。在此之前，他們曾於 1934年和1990年參賽，但從未在世界盃會內賽中贏得過任何一場比賽。埃及本屆首戰將於6月16日對陣比利時，6月22日迎戰紐西蘭， 6月26日交手伊朗。
📍2026世界盃G組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月16日（六）
|凌晨03：00
|比利時vs埃及
|流明球場／西雅圖
|6月16日（日）
|早上09：00
|伊朗vs紐西蘭
|SoFi體育場／洛杉磯
|第2輪
|6月22日（五）
|凌晨03：00
|比利時vs伊朗
|SoFi體育場／洛杉磯
|6月22日（五）
|早上09：00
|紐西蘭vs埃及
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|第3輪
|6月27日（四）
|早上11：00
|紐西蘭vs比利時
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|6月27日（四）
|早上11：00
|埃及vs伊朗
|流明球場／西雅圖
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