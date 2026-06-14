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▲2026世界盃，埃及球衣胸口紀念非洲國家盃奪冠的「7星」 標誌將摘除。（圖／美聯社／達志影像）

📍2026世界盃G組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月16日（六） 凌晨03：00 比利時vs 埃及 流明球場／西雅圖 6月16日（日） 早上09：00 伊朗vs紐西蘭 SoFi體育場／洛杉磯 第2輪 6月22日（五） 凌晨03：00 比利時vs伊朗 SoFi體育場／洛杉磯 6月22日（五） 早上09：00 紐西蘭vs 埃及 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月27日（四） 早上11：00 紐西蘭vs比利時 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月27日（四） 早上11：00 埃及 vs伊朗 流明球場／西雅圖

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，G組「法老軍團」埃及將在6月16日迎來本屆賽會首戰，不過根據埃及足球協會（EFA）表示，埃及國家隊在球衣左胸的紀念非洲國家盃奪冠的「7星」標誌將會拿掉。針對世界盃，FIFA堅持球衣上的星星只能用來紀念在世界盃本賽事中奪冠的次數，唯一的例外是烏拉圭，胸口上的4星代表2次世界盃冠軍、2次奧運金牌，因為2項賽事都是FIFA主辦。「法老軍團」的球衣上，通常會在國家隊徽上方加上7顆星，以彰顯他們在非洲賽事中所取得的輝煌成就。不過，他們在今年初就已經收到提醒，必須調整運球衣設計以符合FIFA的規範。埃及足協向《ESPN》表示，「這是一個例行程序，4個月前，FIFA就通知了足協，在世界盃比賽期間，國家隊球衣上不得顯示非洲國家盃的冠軍星，國家隊早已預料到這一點，並提前做好了必要的準備。」在通常情況下，國家隊是否在球衣上加上標誌以紀念歷史榮譽，是由各國足協自行決定，不同的國家足協對此規範也有不同的解讀方式。然而，針對世界盃這項賽事，FIFA堅持球衣上的星星只能用來紀念在世界盃本賽事中奪冠的次數，唯一的例外是烏拉圭。烏拉圭被允許在球衣上放置4顆星，其中兩顆代表1930年和1950年贏得的世界盃冠軍，另外2顆則代表1924年和1928年贏得的奧運金牌，因為這2屆奧運足球賽事皆是由FIFA所主辦。本屆是埃及自2018年俄羅斯世界盃（當時在小組賽3戰全敗遭到淘汰）以來，首度重返世界盃舞台。在此之前，他們曾於 1934年和1990年參賽，但從未在世界盃會內賽中贏得過任何一場比賽。埃及本屆首戰將於6月16日對陣比利時，6月22日迎戰紐西蘭， 6月26日交手伊朗。