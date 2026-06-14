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2026年世界盃揭開序幕之際，兩名赴墨西哥當地觀賽的中國球迷卻在抵達後不久遭遇持槍搶劫。受害者表示，他們離開機場不到1公里，就遭騎乘機車的歹徒持槍攔截，不僅護照、現金、手錶及電腦等財物被洗劫一空，其中一人更遭槍口頂住頭部，額頭留下明顯傷痕。事件曝光後，中國駐墨西哥大使館也發布安全提醒，呼籲在墨中國公民提高警覺。據中國媒體《都市快報》報導，球迷李先生與王先生於當地時間6月10日晚間抵達墨西哥城，準備觀看世界盃揭幕戰。兩人表示，飛機於晚間6時許落地，在當地接待接送下離開機場，不料約晚間7時，他們竟在距離機場僅約1公里處，遭遇持槍搶匪攔截。李先生回憶，歹徒疑似為飛車黨，共有兩人分工犯案，一人騎車接應、另一人持槍行搶，「槍直接頂在我們頭上，搶完就騎機車逃走了。」他表示，兩人隨後返回飯店報警，但警方到場後卻向他們索取金錢，「我們給了1萬比索後，警察就不見了。」王先生則透露，這是他人生第一次遭遇搶劫，至今仍心有餘悸。他表示，歹徒持槍逼迫車內人員打開車窗，並以英語大喊「watch（手錶）」，要求交出財物。過程中，歹徒還以槍口用力頂向他的額頭，造成額頭留下紅色壓痕。王先生說，整起案件發生時間僅約30至40秒，為了保命，他與李先生全程配合歹徒要求。兩人的護照、筆記型電腦、現金及名錶等貴重物品全數遭搶，其中李先生損失尤為慘重，幾乎所有隨身財物都在被搶走的背包內，最後僅剩手機留在身上。事發後，兩人立即向警方報案，並聯繫中國駐墨西哥大使館尋求協助。兩人表示，大使館迅速介入協調，並協助補辦旅行證件，讓他們得以安排返國行程。目前兩人已決定提前結束旅程返國。歷經這場驚魂記後，王先生坦言，最慶幸的是兩人平安無事，「錢財都是身外之物，生命還在最重要。」他原本還規劃前往美國洛杉磯旅遊，但遭遇搶劫後已打消念頭，希望能盡快返回中國。中國駐墨西哥大使館12日也在官方微信發布公告證實，當地時間6月10日深夜，墨西哥城國際機場附近道路發生中國赴墨觀賽旅客遭持槍搶劫事件。中國使館提醒在墨中國公民，夜間外出應提高安全意識，避免攜帶大量現金及貴重物品，不要在公共場所露財，並妥善分散保管護照等重要證件，以降低遭竊後對行程造成的影響。中國使館並呼籲，若不幸遭遇盜搶、綁架或槍擊等突發事件，應以保障人身安全為首要原則，在確保安全後立即撥打墨西哥緊急電話911報警，並及時與中國駐墨使領館取得聯繫尋求協助。