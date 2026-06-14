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NBA總冠軍賽G5戰況激烈，紐約尼克隊今（14）日作客挑戰聖安東尼奧馬刺隊，原本是關鍵的追分時刻，卻因裁判的一次關鍵漏判引發軒然大波。第三節比賽中，尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）在投出外線後遭到馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）侵犯落腳空間，導致腳踝翻船，裁判卻未祭出任何哨音，隨後馬刺隊反擊得手。這一漏判瞬間點燃布朗森與尼克板凳席的怒火，引起美國媒體與專業球評的強烈質疑。比賽進行至第三節中段，布朗森在三分線外飆進關鍵球，但落地的同時顯然踩到了文班亞馬的腳，布朗森隨即痛苦倒地。重播畫面清晰顯示，文班亞馬的腳部位置明顯侵犯了布朗森的落地空間，這在現代籃球規則中，理應構成保護球員的「侵犯著地空間」犯規，甚至符合惡意犯規的標準。然而，當值裁判卻毫無反應，尼克隨後不僅賠上了布朗森的翻船傷勢，馬刺隊更在這次轉換進攻中由瓦賽爾（Devin Vassell）命中三分，兩隊一來一往，讓尼克瞬間損失了4分與反撲氣勢。布朗森情緒失控衝向裁判理論，甚至需要隊友艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）強行拉開，場面極其火爆。針對此次漏判，NBA專業記者紛紛在社群網路上痛批。資深記者戴維·艾德瑞奇（David Aldridge）直言，這完全是裁判為了避免給出會影響冠軍賽格局的判罰而進行的「逃避式漏判」；也有媒體暗示，聯盟似乎在保護文班亞馬，刻意避開在關鍵時刻對這名超級新星追加惡意犯規。艾德瑞奇直言：「這是一個完全推卸責任的漏吹，根據規則這絕對是惡意犯規。」另一名媒體瓊斯（Jason Jones則諷刺道：「他們真的想盡一切辦法避免吹罰文班亞馬惡意犯規嗎？因為他腳大就看不到嗎？」許多專家認為，文班亞馬累積的惡意犯規點數已處於邊緣，若此球被升級為惡意犯規（Flagrant Foul），恐將面臨禁賽懲處，影響總冠軍賽走勢。但這種「避重就輕」的吹罰模式，反而讓比賽公平性遭到質疑。除了誤判本身的爭議，該場裁判福特（Tyler Ford）的執法水平也遭到點名。根據 NBPA 內部的官方裁判評級，福特先前曾被標註為「需要改進（Needs Improvement）」，讓記者卡茲（Fred Katz）憤慨表示：「我不明白這樣水準的裁判是如何進入總冠軍賽執法的。」不過，《The Athletic》資深記者霍林格（John Hollinger）指出，雖然布朗森落地時有輕微的踢腿動作，但那並不影響文班亞馬侵犯著地空間的事實。