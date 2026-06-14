台灣街上有不少平價小火鍋店面，店家通常都會額外提供免費冰淇淋與飲料吧，供消費者自由拿取。但近日就有民眾表示，小火鍋冰淇淋不要再直接吃，建議可以加入紅茶等飲品中，瞬間打造出一杯不輸50嵐等手搖飲的「冰淇淋紅茶」，就連火鍋店員也認證相當美味，還有老饕實測後稱讚「超好喝也超好吃」，讓其成為新一代的小火鍋內行吃法。
小火鍋冰淇淋別再先吃了！「內行吃法」連店員都愛
有網友過去在Threads貼出一段短片，畫面中有杯裝滿紅茶的火鍋店常見鐵杯，但裡頭意外還加滿了冰淇淋，網友在影片中將其不斷攪拌，最後成功打造出一杯火鍋店沒提供的冰淇淋紅茶，並大讚「誰懂冰淇淋是精髓」，甚至認為喝起來比50嵐招牌神飲冰淇淋紅茶還厲害。
小火鍋「冰淇淋紅茶」爆紅！媲美手搖飲、老闆也推薦
據了解，火鍋店的冰淇淋加入紅茶裡，是近年突然在網路上爆紅的「隱藏版喝法」，只要在杯中先挖入1至2球香草冰淇淋，接著將自助吧的紅茶倒入杯中，並在攪拌後靜置幾秒，等待冰淇淋稍微融化，即可享用濃郁順口的漂浮冰淇淋紅茶，口感如奶昔般濃郁又解渴，甚至媲美手搖飲店般美味。
過去也有民眾提到，自己吃了小火鍋20幾年，過去都是將飲料和冰淇淋分開來各自享用，但某次火鍋店老闆突然跟他推薦「挖一匙冰淇淋加入紅茶」，使得他瞬間恍然大悟「我怎麼沒想過」，讓「冰淇淋+紅茶」成為連火鍋店家都推薦創意吃法。
冰淇淋不只加紅茶！搭「3神飲」超有創意、更美味
值得一提的是，冰淇淋不只可以搭配紅茶享用，不少老饕也分享許多隱藏版創意組合，包括「濃縮咖啡+香草冰淇淋」或「雪碧/可樂+香草或薄荷冰淇淋」等。只需將熱濃縮咖啡放涼，接著放上冰涼的香草冰淇淋，就能自創義大利甜點「阿芙佳朵」，能同時品嚐到冷熱交替的層次感，微苦的咖啡與香甜的冰淇淋可達到完美平衡。
至於有人會將雪碧或可樂搭配香草或薄荷冰淇淋，其實就是經典的「漂浮汽水」作法，這種搭配可以讓汽水的碳酸刺激口感，和冰淇淋的濃郁奶香達到極致融合，非常適合炎熱的夏天嘗試。倘若民眾下次去火鍋店吃膩了原本的冰淇淋，可以藉由上述組合與搭配，讓其口感達到升級更美味。
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有網友過去在Threads貼出一段短片，畫面中有杯裝滿紅茶的火鍋店常見鐵杯，但裡頭意外還加滿了冰淇淋，網友在影片中將其不斷攪拌，最後成功打造出一杯火鍋店沒提供的冰淇淋紅茶，並大讚「誰懂冰淇淋是精髓」，甚至認為喝起來比50嵐招牌神飲冰淇淋紅茶還厲害。
小火鍋「冰淇淋紅茶」爆紅！媲美手搖飲、老闆也推薦
據了解，火鍋店的冰淇淋加入紅茶裡，是近年突然在網路上爆紅的「隱藏版喝法」，只要在杯中先挖入1至2球香草冰淇淋，接著將自助吧的紅茶倒入杯中，並在攪拌後靜置幾秒，等待冰淇淋稍微融化，即可享用濃郁順口的漂浮冰淇淋紅茶，口感如奶昔般濃郁又解渴，甚至媲美手搖飲店般美味。
過去也有民眾提到，自己吃了小火鍋20幾年，過去都是將飲料和冰淇淋分開來各自享用，但某次火鍋店老闆突然跟他推薦「挖一匙冰淇淋加入紅茶」，使得他瞬間恍然大悟「我怎麼沒想過」，讓「冰淇淋+紅茶」成為連火鍋店家都推薦創意吃法。
值得一提的是，冰淇淋不只可以搭配紅茶享用，不少老饕也分享許多隱藏版創意組合，包括「濃縮咖啡+香草冰淇淋」或「雪碧/可樂+香草或薄荷冰淇淋」等。只需將熱濃縮咖啡放涼，接著放上冰涼的香草冰淇淋，就能自創義大利甜點「阿芙佳朵」，能同時品嚐到冷熱交替的層次感，微苦的咖啡與香甜的冰淇淋可達到完美平衡。
至於有人會將雪碧或可樂搭配香草或薄荷冰淇淋，其實就是經典的「漂浮汽水」作法，這種搭配可以讓汽水的碳酸刺激口感，和冰淇淋的濃郁奶香達到極致融合，非常適合炎熱的夏天嘗試。倘若民眾下次去火鍋店吃膩了原本的冰淇淋，可以藉由上述組合與搭配，讓其口感達到升級更美味。