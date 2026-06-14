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小火鍋冰淇淋別再先吃了！「內行吃法」連店員都愛

小火鍋「冰淇淋紅茶」爆紅！媲美手搖飲、老闆也推薦

只要在杯中先挖入1至2球香草冰淇淋，接著將自助吧的紅茶倒入杯中，並在攪拌後靜置幾秒，等待冰淇淋稍微融化，即可享用濃郁順口的漂浮冰淇淋紅茶

▲火鍋店的冰淇淋加入紅茶裡，是近年突然在網路上爆紅的「隱藏版喝法」，其口感如奶昔般濃郁又解渴，甚至媲美手搖飲店般美味。（圖／翻攝Threads）

冰淇淋不只加紅茶！搭「3神飲」超有創意、更美味

不少老饕也分享許多隱藏版創意組合，包括「濃縮咖啡+香草冰淇淋」或「雪碧/可樂+香草或薄荷冰淇淋」等。

台灣街上有不少平價小火鍋店面，店家通常都會額外提供免費冰淇淋與飲料吧，供消費者自由拿取。，讓其成為新一代的小火鍋內行吃法。有網友過去在Threads貼出一段短片，，甚至認為喝起來比50嵐招牌神飲冰淇淋紅茶還厲害。貼文曝光後，隨即引來眾多老饕留言推薦，「很懂喝，就是要這樣」、「這樣超好喝也超好吃」、「我每次這樣喝，所有人都一臉震驚…」、「我大概十年前就這樣喝了」、「我都一點點紅茶，再擠滿冰淇淋，後面會有冰沙的感覺」，甚至還有火鍋店員工現身認證其美味。據了解，火鍋店的冰淇淋加入紅茶裡，是近年突然在網路上爆紅的「隱藏版喝法」，，口感如奶昔般濃郁又解渴，甚至媲美手搖飲店般美味。過去也有民眾提到，，讓「冰淇淋+紅茶」成為連火鍋店家都推薦創意吃法。值得一提的是，冰淇淋不只可以搭配紅茶享用，，能同時品嚐到冷熱交替的層次感，微苦的咖啡與香甜的冰淇淋可達到完美平衡。至於，這種搭配可以讓汽水的碳酸刺激口感，和冰淇淋的濃郁奶香達到極致融合，非常適合炎熱的夏天嘗試。倘若民眾下次去火鍋店吃膩了原本的冰淇淋，可以藉由上述組合與搭配，讓其口感達到升級更美味。