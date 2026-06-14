大學畢業季來臨，在競爭激烈的人才求職海中，找工作很焦慮？環境部國家環境研究院（國環院），近日與104人力銀行合作建置「環境部淨零綠領人才企業認同專區」，今（14）日正式上線，目前已有53家企業承諾，將優先面試取得「環境部淨零綠領人才培育課程合格證明」的求職者，讓新鮮人找工作免驚，也多了一份職涯選擇。
此時正值大專院校畢業生準備投入職場的關鍵期，該專區目前已有53家大型企業熱烈響應，並承諾將優先面試取得「環境部淨零綠領人才培育課程合格證明」的求職者，並視為求職加分項目。
三成上市櫃加入專區 勤業眾信、雲豹能源入列
國環院院長張順欽指出，目前加入認同的專區企業中，有三成屬上市上櫃公司，涵蓋多元產業領域且皆具備產業領航地位。名單包括客戶多為世界500強公司的「勤業眾信」會計師事務所；年營收超過180億元的「臺灣半導體股份有限公司」；台灣第一家GMP制度藥廠「中國化學製藥」；台灣前三大印刷電路板商「燿華電子」；再生能源電廠開發商「雲豹能源」及知名餐飲品牌「漢來美食」等。
這些響應的領頭羊企業紛紛表示，未來在招募永續工程師、能源規劃師及ESG專案經理等職缺時，將把持有國環院測驗合格證明的求職者，列為優先錄用或加分對象，給予實質的職涯支持。
呼籲各行各業加入環境部計畫 緩解碳焦慮、人才荒
國環院呼籲，無論是電子科技、傳統製造、金融服務還是民生零售，各行各業皆可透過參與本計畫登錄於專區。加入認同的企業不僅能優先對接經官方課程培訓、具備即戰力的專業人才，緩解內部的「碳焦慮」與人才荒，更能透過此國家級平台，向投資人、客戶及社會大眾展現企業實踐永續轉型的具體決心。
環境部今年已更新「淨零綠領人才培育課程」教材，確保學員能將理論與企業減碳實務完美對接。有意參加該課程者，請至「綠領人才資訊平台」查詢最新開班資訊及報名方式。
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三成上市櫃加入專區 勤業眾信、雲豹能源入列
國環院院長張順欽指出，目前加入認同的專區企業中，有三成屬上市上櫃公司，涵蓋多元產業領域且皆具備產業領航地位。名單包括客戶多為世界500強公司的「勤業眾信」會計師事務所；年營收超過180億元的「臺灣半導體股份有限公司」；台灣第一家GMP制度藥廠「中國化學製藥」；台灣前三大印刷電路板商「燿華電子」；再生能源電廠開發商「雲豹能源」及知名餐飲品牌「漢來美食」等。
這些響應的領頭羊企業紛紛表示，未來在招募永續工程師、能源規劃師及ESG專案經理等職缺時，將把持有國環院測驗合格證明的求職者，列為優先錄用或加分對象，給予實質的職涯支持。
呼籲各行各業加入環境部計畫 緩解碳焦慮、人才荒
國環院呼籲，無論是電子科技、傳統製造、金融服務還是民生零售，各行各業皆可透過參與本計畫登錄於專區。加入認同的企業不僅能優先對接經官方課程培訓、具備即戰力的專業人才，緩解內部的「碳焦慮」與人才荒，更能透過此國家級平台，向投資人、客戶及社會大眾展現企業實踐永續轉型的具體決心。
環境部今年已更新「淨零綠領人才培育課程」教材，確保學員能將理論與企業減碳實務完美對接。有意參加該課程者，請至「綠領人才資訊平台」查詢最新開班資訊及報名方式。